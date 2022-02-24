「Mixoku」超燒腦的混色謎題！目標是想辦法混出白色！

「Mixoku」是一款超級燒腦的顏色混合解謎遊戲，玩家需透過混色來消除圓點以爭取更多的遊戲空間，如果混錯顏色，，

將會讓遊戲板越來越擠，甚至會造成空間分割而無法再繼續進行遊戲。

在遊戲中有三個主要顏色，分別是紅、藍、綠，當主要顏色互相混合時，就會產生三種次要顏色，青色、洋紅與黃色，混合主要顏色是沒有問題的，但若將主要顏色與次要顏色混合時，就要當心了，因為它會變成再也無法混合的黑色，這也是前面所提到的不可逆的狀況。

遊戲板只有 5×5 的空間，玩家需依照遊戲的要求，陸續的放入特定顏色、特定數量的圓點，當混合出白色時，就可以消除圓點增加更多的空間，透過消除圓點就能獲得分數啦！初次挑戰一定會有些混亂，不過只要掌握了遊戲的規則，就能沉浸在解謎的樂趣當中啦！喜歡挑戰自我的朋友，一定要來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Mixoku 軟體語言：英文 開發人員：Jose Makes Games 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Mixoku」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

在開始遊戲前，可先點入「HOW TO PLAY」了解一下遊戲的規則。





如果不想閱讀英文的話，也可以繼續往下走哦！讓我們直接進入新局，在上方會陸續的出現各種顏色的圓點，中間的數字代表需放置的圓點數量。接著，就在下方的空白處滑動放置圓點，如果想要取消，只要在中途放手即可。





上方的圖示可做為混色的參考：

藍 + 紅 = 洋紅 ／ 紅 + 綠 = 黃 ／ 綠 + 藍 = 青色

藍 + 黃 = 白色 ／ 紅 + 青色 = 白色 ／ 綠 + 洋紅 = 白色

另外，在遊戲板中不時會出現一些彩色水滴，上面的數字代表再幾步後就會自動加入某個顏色，在放置顏色圓點時，也要加入考量哦！





在圓點外面會出現色環提示，代表如果與當前的顏色混合就可以變成白色。





如果是出現黑色的色環，表示與當前顏色混合就會變成黑色圓點啦！黑色圓點無法再與其它的顏色混合，但可用「白點」來消除，不過「白點」可遇不可求，還是要盡量避免產生黑點哦！若遊戲板上的空間已無法再放入或混入新的顏色，遊戲就 Game Over 囉！必須點擊右上角的按鈕開啟新局。