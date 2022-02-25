「EasyScrape」貼上網址就能一鍵擷取網頁文章！還可批次處理多篇！

「EasyScrape」是一個可以從任何網站上抓取文章的工具，只需要貼上網址，它就能在數秒內擷取網頁裡的文章內容，，

並可直接保存為純文字檔。使用上完全免費，也不需登入或註冊任何帳號，相當方便。

如果有多篇文章需要擷取，只要以一行一網址的方式貼入同一個純文字檔中，再將檔案上傳到網站中，同樣在數秒內就能下載一個壓縮檔，在其中就會包含各個網頁文章的純文字檔囉！可批次處理不需一個一個操作，速度很快。另外也可以輸入關鍵字來搜尋文章，可獲得 6 篇相關的純文字文章，但看不太出來網站搜尋的來源規則就是了。

無論是學生、研究人員或只是想看單純的文字，不想受網頁上其它資訊干擾的一般人，都可以利用「EasyScrape」來取得網頁文章的純文字檔。不過還是有可能會遇到某些網址無法成功抓取的狀況，這部份就可反饋給開發人員，幫助工具做更好的調整唷！

操作畫面：

開啟網頁後，在右側文字框中貼上文章網址，然後按下「Scarpe & Downlaod」。





數秒後就可以將純文字檔下載回來囉！基本上文章內容都擷取的很完整。





如果有多個網站文章需要擷取，可開啟一個記事本，然後將網址一行一個貼上。





再將記事本上傳到網站上，一樣在數秒後就可以下載到一個壓縮檔，其中就會包含各網址的文章 txt 檔。





另外，也可以在文字框中輸入關鍵字，就可以獲得 6 篇相關文章的純文字檔囉！