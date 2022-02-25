「EasyScrape」貼上網址就能一鍵擷取網頁文章！還可批次處理多篇！

       

「EasyScrape」是一個可以從任何網站上抓取文章的工具，只需要貼上網址，它就能在數秒內擷取網頁裡的文章內容，，

並可直接保存為純文字檔。使用上完全免費，也不需登入或註冊任何帳號，相當方便。

如果有多篇文章需要擷取，只要以一行一網址的方式貼入同一個純文字檔中，再將檔案上傳到網站中，同樣在數秒內就能下載一個壓縮檔，在其中就會包含各個網頁文章的純文字檔囉！可批次處理不需一個一個操作，速度很快。另外也可以輸入關鍵字來搜尋文章，可獲得 6 篇相關的純文字文章，但看不太出來網站搜尋的來源規則就是了。

無論是學生、研究人員或只是想看單純的文字，不想受網頁上其它資訊干擾的一般人，都可以利用「EasyScrape」來取得網頁文章的純文字檔。不過還是有可能會遇到某些網址無法成功抓取的狀況，這部份就可反饋給開發人員，幫助工具做更好的調整唷！

 
  • 網站名稱：EasyScrape
  • 網站網址：https://www.easyscrape.xyz/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，在右側文字框中貼上文章網址，然後按下「Scarpe & Downlaod」。



    數秒後就可以將純文字檔下載回來囉！基本上文章內容都擷取的很完整。



    如果有多個網站文章需要擷取，可開啟一個記事本，然後將網址一行一個貼上。



    再將記事本上傳到網站上，一樣在數秒後就可以下載到一個壓縮檔，其中就會包含各網址的文章 txt 檔。



    另外，也可以在文字框中輸入關鍵字，就可以獲得 6 篇相關文章的純文字檔囉！

    最後更新：02-25, 2022 上午 11:36

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。