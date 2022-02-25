Frame Design 超過 1,500 個質感爆棚的邊框素材免費下載

「Frame Design」是一個專門提供邊框圖樣設計的素材網站，目前已有超過 1,500 種設計，分散在 20 個不同的分類當中，，

可依需要的邊框形狀、設計主題等來做選擇，雖然是全日文的網站，不過分類都是以來表示，例如 👍 就代表獎牌、獎章類的邊框設計，另外像 [ ] 就代表是左右或上下兩側像括弧一樣的邊框，其實還蠻好理解的哦！

每一個邊框設計都有提供多種配色可以選擇，也可以透過選色器自訂其它的顏色，或是讓網站隨機任選一種配色組合，有選擇困難也不怕！如果有需要的話，還可以加入最多兩行的文字，一樣可以選擇顏色、大小，還能調整位置與行距，不過就只有預設的字型可以使用。

設定整體的尺寸大小後，就可以選擇保存為 JPG、PNG、SVG 格式，另外也有提供 AI 檔可以下載，更便於後續的設計使用。所有的邊框素材都可以免費下載，商用也沒問題，不過一個設計當中最多只能使用 20 個，若超過則需滿足特定條件才可以，至於條件是什麼，可以到網站的「使用規約」中查看唷！

網站名稱：Frame Design 網站網址：https://frames-design.com/

網頁畫面：

開啟網頁後，在上方就可以看到分類列表，下方則是一些新上架的邊框素材。





邊框的設計蠻多元的，看起來都很有質感，有些也十分的花俏唷！





點入想要的素材後，在左側可設定「尺寸」、選擇其它的「顏色」或是使用「隨機配色」，在右側邊框預覽圖下方還有一些不同的「設計變化」可以選用。





在左側下方還可以加入文字一與文字二，可分別設定文字的顏色、大小、水平與垂直位置，還有行距，所有的調整都可以即時在右側預覽效果。





最後，就可以選擇要下載的格式，將圖檔保存下來使用。