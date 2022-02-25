「Newspaper Comic Effect」幫照片套上漫畫特效，還可加入對話泡泡！

現在大概很少有人會看報紙了吧！不過這應該不影響大家對報紙漫畫的印象，印刷在報紙上的漫畫都有著特別的風格，「Newspaper Comic Effect」就是一款可以將照片變成報紙漫畫的 App，，

在 iOS 與 Android 雙平台都可以下載得到，如果不想下載 App 的話，在官網上也有提供最基本的漫畫特效可以使用，有興趣的可以去試試看。

「Newspaper Comic Effect」的使用方式也很簡單，只要選入照片，就可以套用漫畫特效，有 4 種不同的紋路可以選擇，還可以調整紋路的密度以及線條的粗細，另外 App 準備了 10 款的變色濾鏡，全都可依喜好來做調整唷！

而說到漫畫怎麼能少了對話泡泡呢？在程式中有提供一些對話泡泡貼紙可以選用，不過風格都比較接近美式漫畫，用色都很大膽，如果找不到適用的內容，還可以改用手動輸入的對話泡泡，效果也是很不錯的，輸入中文也沒問題。

若不想使用對話泡泡的話，也可以選擇單純的輸入文字，有多種的文字顏色可以搭配使用。在照片選入後或是編輯完成後，都可以使用裁切工具，甚至還可以裁切成愛心、圓形或是星星等特殊的形狀。整體來說它的漫畫特效是蠻好的，但就是介面有些時代感，操作按鈕也有些令人疑惑的地方，不過都不是什麼大問題，稍微摸索一下都能上手的。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Newspaper Comic Effect 軟體語言：英文 開發人員：Danny Pajevic / OT Apps 官方網站：http://sketchmypic.com/photo-to-newspaper-comic-drawing-online-tool.php 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

Android 與 iOS 的操作介面可能不同，以下畫面以 iOS 為例。開啟程式後，點擊「Add a photo」即可從相簿選取照片或使用相機來拍照。





選入照片後，在右側可以先進行裁切、旋轉、形狀裁切或是加入文字。也可以直接點擊下方的「Apple Comic Effect」加入漫畫特效，或是先「Add Speech Bubbles」加入對話泡泡。先加入文字或對話泡泡，再套用漫畫特效，可讓文字及對話泡泡也產生漫畫效果。





若選擇先裁切，在裁切後點擊左上角的選單鈕即可展開編輯功能。在加入漫畫效果之前仍可以選擇先加入文字或對話泡泡，也可再選擇形狀裁切。選擇加入漫畫效果後，就會自動套用預設的組合。





在上方有 4 款紋路設計可切換，右側的 +/- 可調整紋路的密度，下方的 +/- 可調整線條的粗細。下方左右兩側的箭頭則可切換不同的變色濾鏡。





在最上方的功能選單中，可加入文字。文字可加粗，但沒有更多的字型可選擇。可輸入中文，有多種顏色可搭配，文字可使用兩指斜拉縮放、旋轉、調整位置。





對話泡泡的部份有一些預設的貼紙可以使用，在右下角可切換到手動輸入的對話泡泡。





加入的對話泡泡也可以任意縮放、旋轉、調整位置。點擊下方的「+」可再加入更多。上方的滑桿可調整泡泡的透明度。





編輯完成後，點擊「Save」即可選擇儲存或分享。