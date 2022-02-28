「Tabata 計時器」可個人化的間歇運動計時器，終生免費活動進行中！

       

「Tabata 計時器」是一款介面很單純且可依個人運動需求來做調整的間歇運動計時器，你可以自訂運動時間、休息時間、運動組數、回合數等，運動組數的部份，，

還能輸入各項運動的名稱來輔助提醒，設定上十分直覺，任何人都可以輕鬆上手開始使用！

在運動時還有人聲提醒，在準備開始、一半時間、休息等時間點都會出聲提醒，就算不盯著螢幕看也能精準掌握時間，人聲的部份有英語男聲、中文女聲，另外還有嗶嗶聲可選擇。程式支援背景播放，所以想要搭配其它的音樂播放 App 來使用也沒問題，還可以調整讓提示的人聲大於背景音樂，一邊運動一邊聽音樂，感覺更棒！

每回的運動都會保留在歷史紀錄中，點擊就能重覆使用相同的設定唷！免費下載的版本只開放兩次試用，之後若想長期使用就需要考慮它的付費方案。不過目前程式有在做終生免費的活動，可免費解鎖所有功能，但並沒有特別說明活動時間到什麼候，所以如果平時有在做 Tabata 又覺得這款計時器不錯的話，就可以快快把握哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Tabata 計時器
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Float Tech, LLC
  • 軟體性質：試用軟體（限時終身免費活動進行中
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tabata 計時器」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式就可以看到一格一格的功能按鈕，點入就能調整需要的時間。



    點入灰色圖示的「運動」可設定運動的組數，再點入「為練習命名」即可設定每一個運動的名稱。



    點擊「聲音」則可循環切換人聲，包含英語、中文、嗶嗶聲以及靜音。最後點擊最下方的「▶」即可開始運動。在準備畫面上方有個「如果我離開本 app 就暫停鍛鍊」的選項，若想搭配其它音樂播放 App 使用，可取消勾選此選項。



    在運動時就會出現人聲提醒，並會在畫面中間顯示所輸入的運動名稱。完成所有的動作後，就可看到右圖畫面，還可以勾選提醒功能，在明天同一時間提醒你運動哦！



    展開左側選單，就可以切換查看「歷史紀錄」、「統計數據」，在「設定」裡還可以針對語音的音量等做調整哦！



    終身免費活動申請方式：

    在左側選單中，點擊「促銷」就能看到促銷頁面說明，再點擊下方的「免費解鎖」。



    接著按兩下側邊按鈕進行確認，或輸入密碼即可完成申請。



    之後在左側選單下方就可以看到「終生適用」的字樣囉！

    最後更新：02-28, 2022 上午 11:31

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