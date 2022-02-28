「口袋裡的愛」畫風超萌的小情侶可愛家居裝飾模擬遊戲

在現實生活中是否無法隨心所欲裝飾自己的房間？快來「口袋裡的愛」過足居家設計的癮！還可以與遊戲裡的另一半、小寵物一起生活唷！

「口袋裡的愛」是一款畫風無敵萌的家居裝飾模擬遊戲，在這裡你可以設定自己與另一半的性別、髮型、膚色等外觀造型，還能選擇要養一隻貓貓或狗狗，，

重點是他們全部都超級可愛啊～～～

玩家在遊戲裡與另一半剛搬入新家，從空盪盪的小房間開始，慢慢的佈置成自己喜歡的生活空間，每回的開箱都可以累積玩家等級，透過升級就能解鎖更多的裝飾品項。居住的環境也需要玩家來維持整潔，沒事就到附近晃晃，撿撿垃圾、清潔狗便便，再趕走煩人的蒼蠅，就能獲得金幣獎勵哦！

每隔一段時間就能免費拿到一個新的家具或裝飾物，也可以使用金幣或紙鈔來購買新的家具、服裝、地板或是牆面，一步步打造一個溫馨又可愛的家。每天登入遊戲、完成任務或是觀看廣告即可取得各種的獎勵，基本上不需課金就能玩囉！

但老實說，除了可愛度爆表外，整體的可玩性是有些低的，完成每日任務後，收收快遞、撿個垃圾就沒什麼事可以做了。希望之後還可以加入更多的互動機會，不然其實會有些無聊。還有玩家反應與寵物互動的任務無法進行，因為點擊人物或寵物都沒有任何反應，這個問題可在切換成英語介面後暫時解決，在完成任務後再切換回中文介面即可。大概就是這樣了，如果喜歡這個畫風的話，可以來玩看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：口袋裡的愛 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：HyperBeard Inc. 官方網站：https://hyperbeard.com/game/pocketlove/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在遊戲的一開始，玩家可以自訂自己、另一半以及寵物的外觀造型。包含髮型、皮膚以及髮色。





搬入新家後，就可以準備開箱、佈置。





在商店中，可以購買到一些家具，每隔一段時間就會更新一批，可以時常來看看哦！





購買家具後，就可以再用來佈置房間。





在房子的門口有個紙箱，當上方的時間倒數結束時，就可以獲得一個新的家具。





在畫面左下角的位置，可以點入查看待辦事項，完成裡頭的任務就可以獲得獎勵。





偶爾沒事的時候，就可以到四周的街道晃晃，看到髒亂的地方，就可以點擊處理一下，同樣能獲得金幣獎勵哦！





當獲得足夠的紙鈔時，可以點擊一旁的紅色招牌，增加更多的房間。目前最多可增加到 4 個房間唷！





如果有遇到需與寵物互動的任務，可先點入左上角的設定，將語言切換成英文。





切換為英文介面後，再回到遊戲中，點擊寵物就可以看到對話了。點擊其他的人物也會有對話出現。