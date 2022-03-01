教你如何查看 IG 曾按讚過的內容、救回最近刪除的貼文…

現在幾乎人人都有 Instagram 帳號，不過每個人的使用目的與習慣還是不太一樣的，有的人用來分享生活點滴、經營個人形象、追求粉絲數的成長，，

有的人則主要用來追蹤喜歡的帳號、用以獲得各種不同的資訊等，如果你也是後者，是否曾疑惑按讚感興趣的貼文後，到底要如何才能再次回顧這些貼文呢？

Instagram 在近期終於加入了一些新功能啦！在「你的動態」中新增了非常多的管理工具，除了可以檢視自己每日的使用時間、帳號紀錄外，還可以管理上傳的相片影片、查看最近刪除的貼文並可恢復不小心刪除的貼文，而在互動項目中，就可以找到那些曾經說讚的內容囉！

在花費時間裡，除了可以查看到自己每天平均使用 Instagram 的時間外，還可以設定休息提醒以及使用上限，如果不想自己太依賴使用的話，就可以到這裡來做設定，最長可設定 2 小時的使用時間，到達上限時，就會跳出提醒了，但就只是提醒，最終還是得靠自制力取勝啦！接下來，就來看看功能在哪裡以及如何使用吧！

操作畫面：

在右下角切換到個人主頁後，點擊右上角的選單鈕，再進入「你的動態」。





在這裡就可以看到許多的管理工具了。





在「互動」的「說讚的內容」裡，就可以回顧曾經按讚過的貼文內容。





如果有不小心刪除的貼文，可到「最近刪除」中找到它，最長可保留 30 天內的刪除紀錄，超過的話就真的會永久刪除了。點入貼文再點擊右側的選單鈕，就可以找到「恢復顯示」的功能了。





而在「花費時間」中，可查看自己每天平均使用的時間，下方可設定休息提醒與使用時間上限，不過就真的只有＂提醒＂的作用，還是需要自律哦！