「My Cycle」風格清新的生理期小月曆，週期計算、懷孕可能性提醒！

       

每個女生都應該要有一個幫忙記錄生理期的小幫手，如果妳還沒有找到一個適合的記錄工具，也許「My Cycle」會是不錯的選擇。它的介面風格清新加上粉系配色，，

看起來就舒服。初次使用時，只要先回答自己的平均生理週期與天數，App 就能自動幫你推算下一次的週期時間。

而除了生理週期的提醒外，在程式中還會計算排卵日並標示出懷孕的可能性高低，對於正在備孕的朋友來說，應該會蠻有幫助的唷！記錄生理期的方式很簡單，還可以點入日期加入更多的訊息，例如性生活、心情變化、生理上的各種症狀等，另外還保留了文字筆記功能，讓使用者可以記錄更多的內容。

預設在生理期以及排卵開始時都可以收到通知，在設定中還有提供多款的背景主題可以選用哦！整體功能簡單又實用，沒有太多需要設定操作的地方，不過目前程式沒有提供帳號綁定，也沒有相關的雲端備份功能，之後如果需更換新機，紀錄可能就帶不走了，在意這點的朋友，就請自行衡量使用囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：My Cycle 月經日曆日記
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Aleksei Neiman
  • 官方網站：https://www.facebook.com/neiman.apps/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「My Cycle」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次使用時，先告訴 App 你的週期天數與平均天數後，App 就會自動推算後續的週期。若忘記了也沒關係，會再接著詢問最近一次的月經日期，之後透過規律的記錄，推算就會越來越準確了。



    進入後就可以在月曆上查看自己的週期囉！紫色的日期代表排卵日的前後，在上方會顯示懷孕的可能性高低，如果有在備孕的話，可以參考看看。不過真的只可以拿來參考用，畢竟每個人的身體狀況都不同，會不會有新生命來報到，還是很看緣份的。



    點入日期就可以記錄更多的狀況。筆記欄位可寫入其它的文字，不過最多只能完整顯示 22 個字，再多的話，中間就會變成 … 了。



    點擊下方的「記錄經期」，就可以勾選本次的生理期天數，按下「保存」即可完成。



    點入右上角的設定，可再手動調整週期、天數、通知等，另外還有多款的主題可以選用。

    最後更新：03-01, 2022 下午 12:34

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