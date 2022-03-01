Pokémon DP Sound Library 寶可夢官方配樂開放免費下載，供個人非商業目的使用！

       

Pokémon 無論在你的世代裡它叫做神奇寶貝還是精靈寶可夢，我想都不會影響它在你心中的地位吧！寶可夢遊戲推出的眾多系列版本中，不知道你玩過哪幾款呢？

近期官方推出了一個「Pokémon DP Sound Library」的音樂播放網站，，

其中就釋出晶燦鑽石明亮珍珠兩個版本的遊戲配樂，開放讓使用者線上收聽，在網站上將配樂分為活動、路線、城巿、設施、戰鬥、人物等分類，包含 149 首音樂與音效，還可以從中選擇最喜歡的 6 首建立自己的派對曲目，也可以依主題、音樂來編排出專屬的播放列表唷！有玩過這兩個版本的玩家們，一聽到配樂想必遊戲畫面都能立即浮現在眼前吧！

而除了線上收聽外，同時也能免費下載，提供一次打包的下載方式，也可單獨選擇下載其中一個音樂或音效。可運用於各種非商業用途，像是個人的影片製作、體育比賽的入場背景音樂、婚禮等，但都需要標註來源。更多詳細的使用規範可以在網頁的下載頁面中查看。

 
  • 網站名稱：Pokémon DP Sound Library
  • 網站網址：https://soundlibrary.pokemon.co.jp/en
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，按下「Play」即可進入播放畫面。



    進入播放畫面就會自動開始播放音樂，點擊上方的「MUSIC BOX」可開啟音樂列表。



    在上方有 8 個分類，預設為全選狀態，可點擊取消不想要的分類，下方的音樂音效會依選擇增減。



    點擊音樂音效旁的「精靈球」圖示即可加入派對曲目。最多可加入 6 首，在畫面右下角可看到目前已選取的曲目數量。



    如果想要下載音樂的話，可點擊右上角的「DOWNLOAD」，在下載頁面中就有列出一些使用規範、如何標註來源，還有一些常見問題可以參考。



    拉到頁面最下方，就可以看到「DOWNLOAD PAGE」的按鈕。



    點入後，再閱讀使用條款後，勾選最下方的「I agree to the Terms of Use」。



    接著就可以看到「DISC 1」及「DISC 2」兩個壓縮檔下載點，下方則是會列出單首音樂，點擊右側的「DOWNLOAD」即可下載單首。

    最後更新：03-01, 2022 下午 4:55

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