Pokémon DP Sound Library 寶可夢官方配樂開放免費下載,供個人非商業目的使用!

Pokémon 無論在你的世代裡它叫做神奇寶貝還是精靈寶可夢,我想都不會影響它在你心中的地位吧!寶可夢遊戲推出的眾多系列版本中,不知道你玩過哪幾款呢?

近期官方推出了一個「Pokémon DP Sound Library」的音樂播放網站,,

其中就釋出兩個版本的遊戲配樂,開放讓使用者線上收聽,在網站上將配樂分為活動、路線、城巿、設施、戰鬥、人物等分類,包含 149 首音樂與音效,還可以從中選擇最喜歡的 6 首建立自己的派對曲目,也可以依主題、音樂來編排出專屬的播放列表唷!有玩過這兩個版本的玩家們,一聽到配樂想必遊戲畫面都能立即浮現在眼前吧!

而除了線上收聽外,同時也能免費下載,提供一次打包的下載方式,也可單獨選擇下載其中一個音樂或音效。可運用於各種非商業用途,像是個人的影片製作、體育比賽的入場背景音樂、婚禮等,但都需要標註來源。更多詳細的使用規範可以在網頁的下載頁面中查看。

網站名稱:Pokémon DP Sound Library 網站網址:https://soundlibrary.pokemon.co.jp/en

開啟網頁後,按下「Play」即可進入播放畫面。





進入播放畫面就會自動開始播放音樂,點擊上方的「MUSIC BOX」可開啟音樂列表。





在上方有 8 個分類,預設為全選狀態,可點擊取消不想要的分類,下方的音樂音效會依選擇增減。





點擊音樂音效旁的「精靈球」圖示即可加入派對曲目。最多可加入 6 首,在畫面右下角可看到目前已選取的曲目數量。





如果想要下載音樂的話,可點擊右上角的「DOWNLOAD」,在下載頁面中就有列出一些使用規範、如何標註來源,還有一些常見問題可以參考。





拉到頁面最下方,就可以看到「DOWNLOAD PAGE」的按鈕。





點入後,再閱讀使用條款後,勾選最下方的「I agree to the Terms of Use」。





接著就可以看到「DISC 1」及「DISC 2」兩個壓縮檔下載點,下方則是會列出單首音樂,點擊右側的「DOWNLOAD」即可下載單首。