「Grejsimojs」超困難的物理益智遊戲，挑戰你的想像力！

「Grejsimojs」是一款看似沒什麼但實際上挑戰性超級高的物理益智遊戲，在遊戲裡玩家需透過一畫出一些線段來製作成一個圖形或是加上輪子做成一輛車，讓彩色小球可以移動到特定的位置。

可以製作的空間有限，，

但要到達的地方卻經常會超出想像，該怎麼在限定的空間裡，使用有限的工具，做出各種可以擊敗關卡的裝置，非常考驗玩家的腦力！想像力將是唯一的限制，每關的謎題沒有正確的解法，只要能過關，做出來的裝置再奇葩都沒關係！

不過要解決謎題只能完完全全的靠自己，在關卡中看不到任何的提示機會，完美的過關可以獲得三顆星，而累積足夠的星數才可以解鎖更多不同的遊戲世界唷！它在雙平台都有上架，目前 iOS 版本限時免費中，Android 版本則維持常態性免費下載。想挑戰的朋友，要把握機會哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Grejsimojs 軟體語言：英文 開發人員：Joakim Wiborn 軟體性質：iOS 版本 限時免費中 / Android 版本免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，向左滑動就能切換到 World 1。





再向左滑就可以切換到 World 2，不過必須先在 World 1 中拿到 20 顆星星，才可以解鎖，目前共有 4 個世界。接著，就點入 World 1 開始挑戰吧！





在第一關中，先學習一下如何操作，在藍色空間中才可以移動彩色小球或是製作各種裝置，目將彩色小球送到黃色區塊即可過關。先將彩色小球移動到適當的位置後，按下左上角的「▶」即可開始動作，並會進行計時，記錄小球移動到終點的時間。





接著來練習使用上方的其它製作工具，包含實線、虛線以及不同轉向的輪子與不帶動力的滾輪。實線可以做橋也可以拿來製作各種實體的裝置。





虛線則是可穿透的道具，下面這個關卡就可以實際體驗到它的作用。





有動力的輪子，搭配實線可以製作成一輛小車，載著小球到目的地。





了解所有的工具特性後，就得開始接受挑戰啦！沒有任何的提示，完完全全屬於你一個人的挑戰，該如何將彩色小球送達指定位置，真的得好好思考一下唷！