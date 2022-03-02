「Lucky Draw」日常生活、派對活動都適用的抽獎小工具

生活裡經常會遇到一些選擇困難的時刻，這時候就「Lucky Draw」吧！舉辦一些活動、派對時，需要抽獎、抽籤嗎？這時候也來「Lucky Draw」一下吧！它是一款畫面簡潔設計精美的抽獎小工具，，

主要提供數字與文字兩大類型的抽獎方式，另外也可以加入獎項的設定，適合各種不同的抽獎、抽籤活動與場合來使用。

自訂的抽獎內容可保留在清單中，方便日後重覆使用，隨機抽選的數字範圍最多可達 100,000，單回合抽獎次數最多 100 次，在抽獎時可選擇一次抽出或單擊抽獎，也可以選擇是否可重覆抽選。

若選擇使用文字來抽獎則需手動將抽獎內容一一輸入，不過程式有支援匯入已編輯好的 txt 純文字檔，可先在電腦上編輯好抽獎內容再匯入，操作起來比較輕鬆。每次的抽獎結果都會保留在程式中，直到下回再次抽獎時才會更新結果。抽獎的結果還可以透過 Email、LINE、Facebook 等方式傳送給其他人哦！

無論是舉辦派對、各種活動、班級抽籤或是單純午餐不知道該吃什麼時，「Lucky Draw」通通都可以幫你解決唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Lucky Draw 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Chia-Chun Hsieh 官方網站：https://www.shrimpstudio.app/tw/index.html 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Lucky Draw」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

點擊右上角的「＋」就可以新增抽獎內容，有數字、文字兩種可以選擇，另外也可以加入多項獎品的設定。





以數字為例，可設定抽獎主題、數字的最小值與最大值、抽獎次數，是否要可重複抽選，下方的「過濾數字」可輸入避開不選的數字。按下「完成」後，即會進入抽獎畫面，可選擇「一次抽」將 3 個數字都抽出，或是單擊「抽獎」分次將 3 個數字抽出。





抽獎時會有動畫及音效，抽出結果會保留在畫面中，按下「重設」才可清除重抽。





文字的部份一樣可設定主題，接著以一行一個的方式輸入抽獎內容，也可以點擊下方的「僅支援純文字檔」匯入已編輯好的抽獎內容。設定抽獎次數後，就可以按下「完成」。一樣會轉跳到抽獎畫面，抽獎方式都一樣唷！





若選擇加入多項獎品的設定，除了設定數字或文字外，需再編輯下方的「獎品清單」，預設有三個獎項，可點擊「+」新增更多。點擊獎項右側的圖示可修改獎項名稱，設定好每個獎項的抽獎次數後，按下「完成」就能開始抽獎囉！





在抽獎時，可先點擊選擇要抽出的獎項，再按下「抽獎」，也可以選擇一次抽。





點擊抽獎畫面右上角的設定，可選擇是否要顯示抽獎動畫、播放音效與背景音樂等，若想刪除抽獎活動，也是到這裡來做調整。所有建立的抽獎活動都會保留在清單中，可重覆點擊使用哦！