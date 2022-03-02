「lofi generator」透過演算法生成的免版稅 Lo-Fi 音樂

       

在工作或是學習時，有些人會習慣播放一些 Lo-Fi 音樂當做背景，有助於提高專注力，，

又不會太過搶戲，如果你也喜歡這類型的音樂，可以直接打開「lofi generator」這個網站線上收聽不間斷的 lofi hip-hop 音樂。

「lofi generator」裡都是透過演算法生成的免版稅（royalty-free）音樂，網站上除了沒有廣告外，使用時也不用特別註冊，直接開啟就能收聽，甚至還可以將這些 Lo-Fi 音樂運用在其它的地方，像是影片、直播、Podcast、遊戲、電視、廣播，也可以拿來製作混音等，無論個人或是商業用途皆可，而且無需標註來源。

不過目前網站上並沒有直接提供免費下載的方法，但可透過付出少許的金額來取得更高音質的精選曲目，有需要的話可在網站上找到相關的付費方案。另外在 Licensing Info 頁面也可以了解更詳細的授權說明。

 
  • 網站名稱：lofi generator
  • 網站網址：https://lofigenerator.com/
    •  

    網頁畫面：

    網站的純黑背景十分簡約，點擊中間的「▶」按鈕即可開始收聽。



    如果不喜歡當前的生成的音樂，可點擊下方的按鈕轉換另一首。



    點擊上方的「get track downloads」就可以看到開發者提供的付費方案，可取得音質更好的音檔組合。

    最後更新：03-02, 2022 下午 3:42

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