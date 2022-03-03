扮家家酒必備！「紙摺紙家具」陪小朋友一起動手做家具

       

家裡有小小孩的話，陪玩扮家家酒是一定要的吧！但至少我們該慶幸，他們不是蠟筆小新裡的妮妮🤣，，

如此熱衷超真實扮家家酒。不過玩一般的扮家家酒如果可來點家具的話，玩起來應該會更起勁吧？

為了增進與小孩之間的互動關係也為了環保的考量，其實可以考慮自己動手 DIY 摺紙家具！在 Google Play 裡，就可以找到像「紙摺紙家具」這樣專門以家具為主的摺紙教學 App。這款 App 裡，準備了 12 種的家具，包含單人沙發、長型沙發、床、衣櫃、鋼琴、桌子、爐具等，每一個家具都有非常詳細的 step by step 圖片教學說明，只要照著做，就能輕鬆摺出各種的家具哦！

步驟說明圖都還蠻詳細的，哪裡該摺、哪裡該展開都有清楚的標示，不過家具的摺法比起一般的摺紙步驟較多，看起來要複雜一點，小孩可能無法單獨操作，大人陪伴一起製作會更好，有興趣的朋友一起來試試吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：紙摺紙家具
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Jeindevica
  • 官方網站：https://ipqi.ru/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「紙摺紙家具」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，點擊下方的按鈕即可進入列表，這邊就可以看到所有包含的家具類型。



    點入想要製作的家具後，可看到需要的製作步驟數，點擊下方的按鈕就可以準備開始啦！首先可以看到需要使用到的色紙數量與尺寸，點擊右下角的「>」可進入下一步。



    接著就可以按照圖形說明開始摺紙，畫來回線的箭頭就代表需摺線後展開。



    一路往下摺最後就可以完成想要的家具啦！



    手癢的我也做了一張沙發，雖然步驟多了一點，但真的不會很難哦！沒有色紙也沒關係，手邊有什麼紙都可以拿來摺，環保又好玩！

    最後更新：03-03, 2022 上午 10:57

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