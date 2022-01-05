「Tile Cat」多主題、畫風超可愛的貓咪配對消除遊戲

       

「Tile Cat」的玩法是很常見、玩起來很爽快的配對消除遊戲，不過它除了以貓咪為主角外，所使用的插畫設計風格更吸引玩家的目光，，

所有的元素都超級可愛！並搭配療癒的音樂，玩起來很舒壓！

遊戲還分為多個不同的主題，每個主題都是獨一無二的，方塊上的圖案也會依主題做出不同的設計，總關卡數目前已超過 300 個囉！玩法真的很簡單，找出畫面中 3 個相同圖案的方塊就能消除，將所有的方塊都清空就能過關，快速連續消除的話，還可獲得 Combo 加分。

不過選取方塊的順序相當重要，因為方塊的放置盒最多只能儲存 7 個方塊，如果盒子滿了還無法消除就會被迫結束遊戲囉！每次過關都會將分數累積到寶袋中，集滿後就可以從寶袋中獲得道具卡，可幫助在遊戲時度過各種難關唷！喜歡貓貓的朋友，一起來玩看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Tile Cat
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：MaxSRarity
  • 官方網站：https://www.maxsrarity.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Tile Cat」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
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    遊戲畫面：

    沒有玩過此類遊戲的朋友不用擔心，初次開啟遊戲時就會有教學了。點擊畫面中的方塊，就會被收到下方的放置盒中，集滿 3 個相同圖案的方塊才可消除。將所有的方塊都消除即可過關。



    呈現灰色的方塊無法被選取，必須將壓在上方的方塊先移除，才可選取下方的方塊。



    完成教學後，就會進入主題關卡，正式開始挑戰！在關卡中獲得的分數在過關時都會累積到寶袋中。



    集滿時就可以隨機獲得道具卡。



    遊戲目前共有 4 個主題，必須將前一個主題完全破關後，才可解鎖下一個。依主題的不同，方塊也將會有各種不同的圖案出現，畫風讓人感覺相當療癒呢！

    最後更新：01-05, 2022 下午 12:05

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