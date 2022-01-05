「Life of Vides」可商用高品質影片素材免費下載

「Life of Vides」是一個提供高品質影片素材的網站，所有網站上看得到的影片通通都可以免費下載使用，提供個人或商業用途，，

下載無需註冊登入，看到喜歡的就可以直接 Download 下來使用哦！

除了可以使用關鍵字來搜尋外，網站上也有簡單的將影片素材進行分類，包含城巿、雲、無人機、食物、自然、辦公室、人以及水這八大類別，可讓使用者快速的查找相關的影片內容。在網站上可進行預覽後，再決定是否下載。

基本上每個影片都有提供 SD、HD、原始影片檔案以及各種不同的尺寸大小可選擇，影片的長度大約在 30 秒上下，每週都會進行更新，無論是要運用在網站做為背景循環播放或是運用在任何設計作品上都沒問題，正在尋找影片素材的朋友，可以來這裡尋寶哦！

網站名稱：Life of Vides 網站網址：https://lifeofvids.com/

網頁畫面：

開啟網頁後，可在上方使用英文關鍵字來查找需要的影片素材，或是點擊右上角的「Collections」切換到分類列表。往下滑也可以看到一些精選影片。





提供的分類不是很細，不過也算是提供了一個大方向的篩選條件。









找到感興趣的影片，可點擊影片播放預覽，若覺得適合的話，就可以再點擊右下角的「Download」。





這邊就可以下載到許多不同畫質、尺寸大小的影片檔案。





不過在網頁中也會穿插放置一些付費的影片廣告（如箭頭所指），點擊後會連結開啟另一個網頁，那些就不是「Life of vids」提供的免費影片，需另外付費才可使用囉！