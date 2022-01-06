Online Metronome 簡約實用的線上節拍器，手機也可用！

       

學樂器、學唱歌甚至有些運動都需要搭配節拍器來進行練習，除了購買實體的節拍器外，手機上也有許多的 App 可以下載，，

像是之前介紹過的 MetronomeMetronome Beats開心果節拍器AudioKit Hey Metronome 等，都能直接讓手機變身節拍器。

不過若不想在手機裡多安裝一個 App，這邊倒是有個線上版的節拍器可以介紹給大家，那就是「Online Metronome」，它的功能蠻完善的，可透過拖曳、點擊來設定需要的 BPM，或者透過滑鼠、手指點擊來敲打出需要的節拍速度。

每回要打幾拍、第一拍是否要加重音以及拍子細分的程度等都可以依需求來做設定，另外網站上還有提供定時器可使用，可設定要讓節拍器持續播放的時長，並在時間到時自動停止。

除了可在電腦上使用外，手機、平板也都支援，打開網站就能開始操作，無需註冊、完全免費，沒有任何使用上的限制，還有提供深色模式及全螢幕模式，為使用者帶來更舒適的操作體驗。

 
  • 網站名稱：Online Metronome
  • 網站網址：https://metronome-online.com/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁就可以直接使用，如果想要畫面看起來更簡潔，可以點擊「Open Fullscreen」切換成全螢幕模式。另外也可以點擊「Light/Dark mode」切換深色或淺色模式。



    拖曳滑桿或是點擊 ＋、－ 符號來調整節拍速度。點擊「Tap」鍵也可以直接敲擊出需要的節拍速度。再往下可設定拍子數、第一拍是否要加重音，還可設定定時器以及選擇拍子的細分程度。



    設定好後，按下「Start」即會開始播放節拍。

    最後更新：01-06, 2022 上午 10:51

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