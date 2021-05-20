「開心果節拍器」高質感的節拍器 App，樂器練習、超慢跑、助眠都適用（iPhone, iPad）

防疫在家做什麼好呢？平常沒時間練習的樂器通通拿出來練習一番吧！無論是鋼琴、吉他、烏克麗麗還是姆指琴等，這段待在家的時間就是讓各種才藝突飛猛進的好機會，而在練習樂器想要抓準節拍的話，，

絕對會需要節拍器的輔助，本篇就要來介紹一款免費、無廣告、質感又超棒的節拍器 App 給大家，那就是「開心果節拍器」。

「開心果節拍器」除了可在 iPhone, iPad 上使用外，也支援 Apple Watch。介面相當有質感，透過轉盤就能輕鬆調整需要的節拍，還可靈活設定拍子，從常見的 4/4、3/4 到不常見的 8/8、8/16 都可以自由的做設定。

在節拍音效的部份，強拍與主拍都各有 20 種聲響可搭配使用，除了適合運用在樂器練習外，有助眠的需求或是執行超慢跑運動時，都可以做選用哦！另外程式中還有收錄許多的樂譜，找到需要的樂譜就能直接播放特定的節拍直接使用，不過樂譜的部份只有 10 次的免費體驗機會，而節拍器本身則可繼續免費使用。有需要的朋友可參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：開心果節拍器 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Wenzhi Hu 官方網站：https://metronome.aben.io/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「開心果節拍器」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式就可以直接旋轉轉盤調整需要的節拍速度，點擊左上角的「♪」同樣可使用轉盤來設定需要的拍子。





點擊下方的「▶」即可開始播放節拍。





點擊上方的「拍手」圖示可以設定節拍聲效，強拍與主拍都各有 20 種聲音可以選擇。





最下方的「樂譜」裡，可使用關鍵字搜尋需要的樂譜，可自動套用節拍設定。





如果不喜歡原始的主題配色，可點入右上角的設定，在「主題」裡就有多種的顏色可以自由調配。