「Crime Scene」超真實的謀殺案現場找不同遊戲（iPhone, Android）

找不同遊戲相信大多數的玩家都曾經挑戰過，但大概很少遇到像「Crime Scene」這樣以超真實犯罪現場為主題的吧！在這款遊戲中共發生了 18 起謀殺案，為了抓捕這 18 名兇手，，

玩家必須跟隨他們的腳步，仔細調查犯罪現場以及他們曾經到過的地方，從中找尋重要的證據將他們繩之以法！

遊戲設計的差異挑戰難度相當高，有許多細節必須非常認真的搜查才能找到，每個場景都必須在 2 分鐘內找到 3~5 個差異點，如果無法在時間內找齊就會失去一條命，不過也可以選擇觀看廣告來取得額外的搜尋時間繼續努力。若真的找不到差異點，遊戲也有提供提示可輔助哦！

每個案件必須找到關鍵的 4~6 個證據才可過關，整個遊戲大約有 450 個場景可挑戰，搭配上懸疑的背景音樂，玩起來相當有氣氛，但由於是謀殺案的犯罪現場，照片中難免會有一些血腥的畫面，如果看到血會不舒服的話，就不建議玩這款遊戲了。喜歡重口味的朋友，倒是推薦可以一起來挑戰看看唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Find Difference – Crime Scene 軟體語言：英文 開發人員：Everydaysense Studio 官方網站：http://everydaysense.cafe24.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，可以看到遊戲對於玩家的人物設定，總之玩家扮演的是一名探長的角色，為了抓著連環殺手，必須尋找證據！點擊「GO」即可進入看到嫌疑犯的照片。點入照片就能翻開檔案夾。





每個案件場景都有相關的描述說明，不過都是英文的，懶得看的話，直接點擊「START」就可以開始挑戰了。





在場景照片中，尋找兩者的差異點，在 2 分鐘內將所有的差異點都找出來才能過關。如果不小心點錯，會扣除 15 秒做為懲罰。





可使用兩指斜拉放大場景圖，更仔細的查看細節。在場景中還可以找到一些重要的證物哦！





過關後，就可以查看該重要證物的內容。





如果在限時內無法過關，就會扣除一條命，或者也可以選擇看廣告後再取得 2 分鐘的時間。





若真的找不到差異點，可使用右上角的「電燈泡」取得提示，提示用完時，也可透過看廣告來獲得 3 次的免費提示機會。





將所有的重要物證都找出來後，就可以將犯人抓起來囉！