[全國通用] 免費手機簡訊實聯登錄，免接觸、超快速！

武漢肺炎的疫情越來越嚴重，今天(5/19)指揮中心已宣布全國同步進入第三級警戒狀態，除了外出時要全程配戴口罩、禁止室內5人/室外10人以上聚會.. 外，還要大家盡量待在家裡減少移動或在外暴露

而且現在不只搭公車、捷運或高鐵台鐵，不管到哪裡都要「實聯登錄」，也就是說要留下你的聯絡方式以便在有染疫風險時通知你做後續健康管理。

這個手機簡訊實聯制登錄的運作方式很簡單，店家只要事先申請好 QR CODE 條碼、列印出來，顧客用智慧型手機掃描條碼、送出簡訊後就可以完成實聯登錄

店家不用記錄顧客的姓名電話等個資，也不用管什麼時候要刪除或聯絡誰有沒有確診，只要確定民眾有把「場所代碼」用手機簡訊的方式傳送到 1922 就可以了實測只要2～3秒鐘就可以完成，就算沒有攝影鏡頭的舊款手機也可以手動傳簡訊，而且不管店家申請條碼或民眾傳送簡訊都不用錢

簡訊實聯制使用方法： 手機可以掃條碼的：直接掃條碼、自動發出簡訊給1922 手機不能掃條碼的：手動輸入店家代碼、發簡訊給1922 防疫期間，傳送實聯登錄的簡訊全部免費 免加會員、不留個資、免裝軟體，店家不會收到個資也不用保留資料 沒帶手機的一樣可用紙筆登錄

店家、團體組織 QR CODE 條碼申請（免費）：https://emask.taiwan.gov.tw/real/

一、店家、團體申請 QR CODE 條碼的方法：

第1步 打開「簡訊實聯制」網站，依照你的單位性質點進去，如果是一般大樓或組織團體，可點選【個人店家】並用管理者個人的手機來註冊

接下來會出現選擇認證方式的畫面，這就跟申報所得稅時候一樣的功能，如果沒有憑證或讀卡機，可選「行動電話認證」

第2步 輸入你的身分證號與手機門號，再輸入健保卡正面左下角的那一串數字，然後按「執行身分驗證」接著，拿手機掃一下畫面中的條碼，準備透過手機門號來驗證你的身分

第3步 用手機開啟身分驗證頁面後，先把手機的 Wifi 暫時關閉（驗證完再開啟），按「開始驗證」按鈕，即可透過你的手機門號確認你的身分

第4步 完成後回到電腦端，填完你的店家或組織、活動的相關基本資料，按下「確認送出」登記完後，按「列印」按鈕

第5步 接著會下載到一個 PDF 檔，裡面有你的實聯登錄條碼跟場所代碼，把它印出來、貼在門口或櫃台上，有客人要進來時請他用手機掃描條碼、送出簡訊給1922，即可完成實聯登錄的工作

二、一般民眾掃條碼、實聯登錄的方法

看到疾管署提供的實聯登錄條碼時，把手機拿出來用相機或其他條碼掃瞄器照一下，接著便可將此地的「場所代碼」用簡訊的方式傳給 1922 疾管署，送出後即可完成實聯登錄（防疫期間傳送實聯登錄簡訊免費）