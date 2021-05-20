[免費可商用] Icon-rainbow 超過 7,000 張可愛風格小圖標，提供 PNG、JPG、SVG、AI、EPS 格式

一般印象中的 icon 大多都是單色系的為主，但這個「Icon-rainbow」圖標素材網站所提供的 icon 就如同它的名稱一樣，有著多彩多姿的配色，，

甚至還開放讓使用者自行調整各部件的顏色，即使不太擅長使用修圖軟體也能輕鬆獲得所需的 icon 圖標。

目前網站上的圖量已經有超過 7,000 多張，所有的圖標皆開放免費下載，商用也沒問題，而且都十分有質感，風格有點可愛，無論是使用在網頁設計、應用程式設計或是其它用途都很不錯。

圖標的種類很多元，包含文具、商業、教育、娛樂、交通、地圖、食物、人物、動物、時尚、醫學等，除了前面提到可在網頁上自由更改配色外，網站也會提供幾款不同的配色組合可直接選用，另外還有多種寬度尺寸，從 16px 到最到 512px，調整好相關的設定後，就可以直接保存為 PNG、JPG 或是 SVG 格式。

對於有更進一步後製設計需求或欲使用在印刷品上的使用者，也有 Ai 或 EPS 向量格式可供下載，有需要此類素材的朋友可以考慮將網站收藏起來唷！如對於使用上有其它的問題，可參考網站 License 頁面中的相關說明及 Q&A。

網站畫面：

開啟網站後，可使用關鍵字搜尋，也可以使用上方的圖標分類來篩選適合的圖標。





點入想要的圖標後，下方就可以直接下載 Ai 或 EPS 圖檔格式。





若是要下載 PNG、JPG 或 SVG 的格式，在大圖下方選用其它的配色組合，或者可於右側自訂各部件需要的顏色，並選取尺寸後，再點擊想要的格式按鈕將圖檔保存下來。