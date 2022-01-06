「Pika」螢幕截圖美化工具！加上漸層背景、圓角效果，質感大提升！

你平常都怎麼分享螢幕截圖的呢？直接 Print Screen 粗暴的按下去，然後就 Ctrl + V 貼上分享出去嗎？如果想要讓螢幕截圖看起來更有質感，就交給「Pika」來完成吧！

「Pika」是一個可以將螢幕截圖或其它任何圖片變美的線上工具，，

只要將圖片丟入網站，甚至可以在截圖後 Ctrl + V 直接貼入，就能自動加入漸層背景，並將圖片圓角化，讓原本枯燥無味的截圖整個視覺質感大大的向上提升！

網站上還有提供一些簡單的個人化編輯工具，像是加入陰影、調整圓角程度、邊界範圍、漸層配色等，全都可以視需求來做不同的變化，完成後可直接複製貼上使用，也可以將組合後的圖檔保存到電腦中，方便後續再做其它的使用。有需要的朋友可以參考看看。

操作畫面：

打開網頁，可直接在截圖之後，使用 Cmd/Ctrl+V 將截圖貼入網頁，或是點擊方框後，從電腦中選取要使用的圖片。





貼上或選入後，就會自動加上漸層背景與圓角效果。





在上方有許多可以自訂的項目，包含輸出的圖形，除了預設的長方形外，也可以選擇正方形；邊框範圍、圓角程度、陰影都有大中小三種尺寸可選擇或可選擇都不要加；截圖位置也可以選擇對齊某個角落。





漸層背景的部份，除了預設提供的幾個選項外，點擊「Pick」就可以使用調色盤自訂其它想要的漸層組合囉！





編輯完成後，就可以點擊右上角的「Copy」直接複製使用，或是「Save」保存到電腦中。