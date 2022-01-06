用「DayPic」每天拍張照做成幻燈片，輕鬆記錄相貌、身形的變化！

       

新的一年新的開始，正是從頭記錄各種變化的好時機，以往常可以看到有人每天幫自己或是小孩、寵物拍張照，，

累積一段時後，再將所有的照片集結起來做成幻燈片，一張接著一張播放，就能看出長時間下來的相貌或身形變化。

如果你也想嘗試這個有趣的活動，讓它為日常生活帶來一點儀式感的話，不妨就搭配「DayPic」這個 App 來試試吧！它是一款專門用來記錄的拍照工具，每天只可記錄一張照片，當然這張照片可以無限次的重拍到滿意為止。

每天就固定拍下一張自己的大頭照，隔天要拍照時，前一天的照片就會以半透明的方式顯現在螢幕上，讓你可以盡量的抓到同一個拍照角度、距離與位置，這樣最後在製成幻燈片時，影像的位置、大小才不會差異太大。

操作十分的簡單，不過有一點比較可惜的地方是目前還沒有提供檔案匯出的功能，無論是照片或幻燈片都只能在 App 中播放，若是之後有想要分享給其他人看的話，這款 App 也許就不太適合了。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：DayPic
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Anastasiia Strekalova
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「DayPic」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次使用，點擊「Take Photo」準備拍下第一張照片吧！這第一張照片將會是日後拍照的依據唷！按下「Ok」後，就可以來拍照了。



    拍照後，可決定是要「Retake」重拍或是「Use Photo」使用該照片。注意！一天只能保存一張哦！



    隔天要再拍照時，畫面上就會出現前一天的半透明影像，可以用來輔助調整角度與位置。



    如果保存照片之後，又想重拍的話，點擊「Take photo」就會提示今天已經拍照了，是否要刪除重拍。



    累積一段時間後，點擊「Play slideshow」就可以觀看幻燈片。

    最後更新：01-06, 2022 下午 2:54

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