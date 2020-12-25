[限時免費] AudioKit Hey Metronome 可音控的鼓聲節拍器（iPhone, iPad）

無論是彈奏吉他、鋼琴、管樂器還是唱歌、跳舞，基本上都會需要搭配節拍器來練習，而一般的節拍器都只有答答聲或滴滴聲，，

聽起來呆板又無趣，聽久了搞不好還有催眠的效果（誤），若想讓練習更有趣一些，可以快趁著限時免費將「AudioKit Hey Metronome」下載回來使用！

「AudioKit Hey Metronome」是一款可透過語音控制的鼓聲節拍器，就像與 Siri 講話一般，你只要喊出「Hey Metronome」並說出指令，它就能依照要求開始播放指定的節奏速度，雙手都不需要離開樂器，就能完美的啟動節拍器。

而且它的節拍音效有多達 18 種可選擇，除了有經典版的答答聲外，還有各式各樣的鼓聲可選用，把節拍器當做是伴奏的一部份，可以讓練習感覺更有勁唷！語音可控制播放、停止外，也可以設定需要的速度，不過它只聽得懂英文，所以大家要稍微練習一下囉！

另外程式還有提供 12 種的節拍分割方式可選用，也可自訂拍號，甚至還有內建數十首的歌曲節拍，如果想練習的歌曲剛好有在其中，就可以直接選用了。最近在找節拍器的話，可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：AudioKit Hey Metronome
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：AudioKit Pro, LLC
  • 官方網站：https://audiokitpro.com/hey-metronome/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「AudioKit Hey Metronome」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

初次使用需先同意使用麥克風，點擊「OKAY」再點擊「好」。

 

接著就來試試說出指令，跟著畫面上的指示唸出「Hey Metronome, Play」完成後，再按下「CONTINUE」。

 

這邊可以為節拍器進行一些特訓（同時我們也剛好可學習有哪些指令），唸出畫面上的幾個指令，辨識成功達指定數量後，就可以按下「OKAY」正式進入主程式。

 

在主程式預設節奏速度為 120，可以直接點擊數字輸入需要的速度，點擊「＋」與「－」可微調，也可以在下方的「TAP」敲擊出需要的速度，節拍器就會自動設定。當然更可以直接說出用語音來控制囉！

 

點擊「音符」可調整節拍分割方式。點擊「4/4」可自訂拍號。

 

還有內建一些常見的歌曲節拍，直接點擊就可套用。

 

除了預設的節拍音效外，還有十多種的鼓聲音效可以選用，點擊右側的「喇叭」可試聽。

 

程式會自動在背景長駐，以便在任何需要的時候都能輕易的用語音啟用，在主畫面的左右上角都可以看到它一直都在聆聽。如果不需要使用時，記得要將程式從背景關閉唷！

 

最後更新：12-25, 2020 下午 8:49

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