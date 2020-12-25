TokkingHeads 將大頭照製作成會開口說話的動態影片（iPhone, 網頁版）

「TokkingHeads」是一款可以讓你的大頭照開口說話的趣味動畫製作 App，只要使用一張正面清楚的大頭照，就可以結合影片、語音或是文字讓它變成會說會唱的動態影像。

透過 AI 技術辨識人臉五官，，

原本靜態的大頭照，就會隨著影片、語音或是文字內容開口說話，或是做出各種趣味的表情！還可以變換背景樣式，加入聖誕節或是綠幕等背景。

程式有內建 5 種影片，你也可以上傳自己所錄製的影片內容；若選擇使用文字則有 20 多種不同的男女語音可挑選，不過內容還是以英文為主，填寫中文的話，就會像有外國腔的人在說中文一樣，不介意的還是可以試試看；最後語音的部份，同樣有內建 40 多款的語音可選擇，也可以自行錄製語音內容。

免費版本製作出來的影片會有浮水印，解析度 512×512，若想要更高的解析度或是去除浮水印的話，就可以考慮付費訂閱完整版本囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： TokkingHeads

TokkingHeads 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Rosebud AI, Inc.

Rosebud AI, Inc. 官方網站： https://rosebud.ai/tokkingheads

https://rosebud.ai/tokkingheads 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.6 以上

iOS 13.6 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「TokkingHeads」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用需先給予相簿的讀取權限，接著就可以看到一些範例頭像，可從中選擇試玩，或者往下拉就可以看到相簿中含有人臉的照片，或也可點擊「Camera」拍照。

第2步 選入照片後，可在照片右側上下滑動切換不同的背景，左側的按鈕則可戴上聖誕帽。

第3步 下方就可選擇要套用「Video」影片、「Text」文字或是「Voice」語音。影片的部份有內建 5 種可選擇，點擊可預覽內容，也可以選擇自行錄製或是上傳其它的影片。

第4步 「Text」文字的部份有一些預設的句子可選用，也可自行輸入需要的文字內容，在「Select Voice」就可以試聽想要使用的男女語音。「Voice」語音也同樣有幾款內建的可選擇，或者可按下方的錄音鍵，自行錄製需要的內容。

第5步 無論選擇影片、文字或語音，設定完成後，按下「Make Video from xxxx」即可製作動畫影片。製作完成後可直接選擇分享，或是下載保存。