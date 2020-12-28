[限時免費] Calcvier 任何地方皆可算的計算機鍵盤（iPhone, iPad）

雖然 iPhone 本身就有內建的計算機 App，不過每次要使用時，都必須跳離原本的畫面，在桌面上找到它，再打開它才能使用，計算後的結果還得經過複製，才能在需要的地方貼上，如果你覺得這樣真的很麻煩，那就快快將「Calcvier」收下吧！

「Calcvier」是一款超級無敵方便的計算機鍵盤，無論你當下正在用 LINE、Whatsapp、Facebook Messenger、iMessage 聊天，或是在 Safari 瀏覽網頁、在寫 Email，還是在寫筆記備忘錄……等，只要能開啟鍵盤，就能打開它立即滿足你的計算需求！

安裝完成先到 iPhone 的設定裡將其新增到鍵盤後，就可以使用了提供最基本的加減乘除運算，會先乘除後加減，也有提供括弧可以使用，還能選擇將運算的過程完整的顯示出來唷！經常會需要使用計算機的朋友，可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Calcvier

Calcvier 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Sergei Shpygar

Sergei Shpygar 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Calcvier」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

使用方法：

第1步 下載安裝後開啟即可看到使用教學，先打開 iPhone 的「設定」，點入「一般」

第2步 接著點入「鍵盤」，再點入「鍵盤」

第3步 點入最下方的「新增鍵盤」，選擇「Calcvier」即設定完成

第4步 如果是使用 iMessage，在鍵盤上方就可以快速啟動「Calcvier」，點開就能立即使用計算機了

第5步 其餘的 App，可在鍵盤左下角點擊「地球」，再從清單中選擇「Calcvier」，同樣可快速切換計算機

第6步 預設不會保留計算的過程，按下等號後就只能看到運算結果，點擊右側的「↑」即可將結果傳到訊息框中使用

第7步 若想將運算的過程保留下來，可點擊鍵盤左上角的按鈕，之後輸入的算式，就會被完整的顯示在運算框中