Fastival 間歇性斷食輔助計時器（iPhone, iPad）

近幾年越來越多人使用「間歇性斷食」來幫助減肥，常聽到的以 168 或是 5:2 為主，168 就是將一天 24 小時分為兩個時段，，

禁食空腹 16 小時，然後集中在 8 小時之內進食；5:2 是一星期 7 天，5 天正常進食，另外 2 天則採低熱量飲食，可依個人的生活作習來選擇適合自己的斷食方法。

不過雖然這類型的斷食法規則很簡單，但實際上還是有很多眉眉角角需要注意，例如你可能會需要搭配防彈咖啡來幫助撐過長時間的禁食，吃的東西也很重要，如果在 168 的進食 8 小時內瘋狂的吃高熱量食物，減肥的效果也是很有限的。在網路上可以找到許多相關的資訊，有興趣的朋友，可以多了解後再開始執行唷！

而本篇要介紹的「Fastival」是一款輔助間歇性斷食的計時器，可以幫助斷食者記錄禁食與進食的時間，提供常見的 12：12、16：8、18：6 的時間組合，也可以自訂其它需要的時間組合或是以特定天數來進行間歇性斷食，都可以在開始前進行設定。

程式的介面相當漂亮，會在畫面中擺入一個餐盤，使用者還可以自訂餐盤的配色與盤中的食物類型，在斷食開始與結束時，只要按下按鈕它就會幫你進行計時，還有提供兩種尺寸的桌面小工具，可以直接擺放在主畫面，更容易查看自己的斷食、進食時間。

免費版本可滿足一般的使用需求，若需要自訂斷食時間組合或是變換介面外觀等，就會需要付費升級完整版囉！有興趣的朋友可以來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Fastival

Fastival 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Nicebyte UG

Nicebyte UG 官方網站： https://www.fastival.app/

https://www.fastival.app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 14.0 以上

iOS 14.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Fastival」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊「Get Started」選擇要進行的間斷性斷食時間組合。後兩項自訂時間與天數的部份是完整版才能使用的功能。

第2步 接著會跳出這個 Get Pro 的畫面，點擊右上角的「x」關閉即可進入主畫面。在這邊可看到 Pro 完整版可使用的所有功能。

第3步 當開始斷食時，就點擊下方的「Start Fasting Now」開始計時。點擊下方的「Change Start Time」就可以修改開始斷食的時間。

第4步 點擊左上角的「畫筆」可調整餐盤的外觀配色，不過想要保存變更就需升級完整版。

第5步 在桌面上長按進入編輯模式後，點擊左上角的「＋」即可選用「Fastival」小工具。

第6步 有兩種尺寸的小工具可選用，點擊下方的「加入小工具」即可加到桌面。

第7步 當斷食結束後，點擊下方的「Finish Fasting」就會反過來計時可進食的時間，背景也會跟著有不同的變化。