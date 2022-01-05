「PinPaper」可拼湊多張照片的手機桌布製作工具，最多可拼入 55 張！

不知道大家都是用什麼來當做手機桌布呢？是喜歡的偶像明星、心愛的另一半、家人、自拍照，還是可愛的寵物？每次都只能放一張照片是不是感覺有些難以抉擇呢？這時候就是「PinPaper」該出場的時刻了！

「PinPaper」是一款相當單純的拼圖桌布製作工具，可以讓使用者輕鬆組合多張不同的照片，，

製作成一張精采的手機桌布，將各種喜歡的照片一口氣通通放到桌面上，隨時都能欣賞一番。

拼圖組合有 10 張、21 張、36 張到最多 55 張，可視想要放入的照片數量來選擇，張數越多，照片就會被縮得越小。選入照片後，預設是使用選取的順序來排列，也可以透過隨機按鈕讓照片打亂重排，另外如果擔心太多的照片會看起來太花，不利桌面的操作，程式還有提供單色濾鏡，只要覆蓋一層濾鏡，就能立刻轉換氛圍，文青感直升，也能降低照片過於搶戲的問題唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：PinPaper 軟體語言：簡體中文 開發人員：XIN WU 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.1 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PinPaper」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，預設為 10 張照片拼圖組合，向左滑動可以看到更多。選定後，點擊下方的「開始製作」。









接著在相簿中選取要使用的照片，若選擇的照片不足所拼圖組合的數量，程式會自動複製照片來填滿所有的位置。選好照片後，按下右上角的「加入」，即可看到拼好的桌布。





在下方可以點擊中間的按鈕隨機打亂重排，也可以還原最初的排列方式或是重新選擇照片。點擊右下角的「>」進入下一步，這邊就有各種不同顏色的濾鏡可以選擇，若有需要的話，也可以在上半部加入色塊。









最後點擊右下角的「○」即可將桌布保存到相簿中。再到相簿找到該桌布，點擊左下角的分享按鈕。





選擇「作為背景圖片」，就可以將它設定到鎖定畫面或主畫面囉！