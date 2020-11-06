超簡單！把地址變成 QR Code，一掃就能立即開啟 Google 地圖導航！

現在想要到一個陌生的地方，大家都習慣打開 Google 地圖來查詢路線，不過每次都還是得輸入地址或是關鍵字來查找。如果想讓讓顧客更容易到達自己的店址，，

將地址變成 QR Code 是一個很不錯的方式，這樣顧客只需要簡單掃描就能立即自動開啟 Google 地圖導航，省去打字的步驟。地址的 QR Code 無論是放在官網上、粉絲團，或是印在名片、傳單上都會比單純的文字地址要來得方便使用唷！

本篇就要來教大家如何把地址變成 QR Code，首先要先到「Google Maps Directions Link Generator」這個網站，將地址轉成 Google 地圖的導航連結，然後再使用 QR Code 產生器，將網址製作成 QR Code 即可。

QR Code 產生器可以選擇自己慣用的，像是線上版的「QRCode Monkey」、「IOI QR Code 產生器」或是 Android 上的「Awesome QR」、iPhone 上的「Tide Q 條碼掃描器」、「Pixel QR」，選擇可以加上 Logo 圖的 QR Code 產生器效果會更好！

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網站名稱： Google Maps Directions Link Generator

Google Maps Directions Link Generator 網站網址：https://directionslinkgenerator.com/

將地址變成 Google 地圖導航連結：

第1步 開啟「Google Maps Directions Link Generator」網頁後，將地址輸入到網頁中，就可以立即在下方看到產出的連結。

第2步 點擊「Copy」即可複製連結。使用這個連結就能直接開啟 Google 地圖的導航功能。

將連結製作成 QR Code：

第1步 這邊選用「QRCode Monkey」來製作，在 Your URL 的位置貼上剛剛產出的連結，下方還可以自訂條碼的外觀，甚至可加入 Logo 圖，最後再按下「Create QR Code」就能將連結製作成 QR Code 了。

第2步 點擊「Download PNG」即可將 QR Code 下載回來使用。