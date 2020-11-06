Countdown Widget Maker 個性化倒數日桌面小工具（iPhone, iPad）

「Countdown Widget Maker」是一款可以放置在桌面的倒數日小工具，無論是家人朋友的生日、重要的紀念日、期待已久的節日……等，任何重要的時刻都可以利用它來輔助提醒。

在主程式中建立標題與日期後，，

還可以選擇喜歡的外觀配置，共有 7 種設計，不過僅開基本款可免費使用，其餘皆為完整版功能。背景的部份預設有 11 種顏色，還可加入漸層特效，或者可從相簿選用一張具代表性的照片來做為背景底圖。文字的部份也有 7 種英文字型可選擇。

建立完成後，就可以新增到桌面上使用，小工具的部份有 2×2 及 4×2 兩種尺寸可選擇，加入桌面時會以最近建立的事件為主，之後可再長按編輯修改想要放置的內容，每個小工具都可各別展示不同的倒數事件。但免費版本最多只能建立兩個事件，喜歡這個工具的話，就可以考慮付費一次性解鎖所有功能囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Countdown Widget Maker
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Taptics Ltd.
  • 官方網站：https://taptics.co/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Countdown Widget Maker」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊「＋」新增事件，在下方輸入標題名稱並設定日期。在上方可切換到「Medium」4×2 尺寸。

 

第2步 在中間的選單切換到第二個，可選擇喜歡的外觀配置，不過只有第一個「Basic」可免費使用。

 

第3步 接著可以變換背景底色，開啟「Gradient」可加入漸層效果。點擊「Add Image」可使用相簿中的照片來做為背景底圖。

 

第4步 最右側的「Aa」可選擇其它的字型。完成後，點擊右上角的「Save」即可保存。免費版本最多只可建立兩筆事件。

 

第5步 接著到桌面長按進入編輯模式，點擊左上角的「＋」再點選「Countdowns」。

 

第6步 有兩種小工具尺寸可選擇，選擇後點擊下方的「加入小工具」新增到桌面。

 

第7步 新增的小工具會以最近一次新增的事件為主，長按想要更換內容的小工具後，選擇「編輯小工具」。

 

第8步 點擊「Countdown」後即可從清單中選擇其它的事件。

 

最後更新：11-06, 2020 下午 4:31

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