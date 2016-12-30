方形的二維條碼 QR Code 幾乎在我們生活中的每一個角落都看的到，消費後的電子發票上、店家的廣告傳單上、電視上、產品上…，只要用手機輕鬆掃描一下就能獲得條碼中的各種資訊，不過 QR Code 除了常見密密麻麻的模樣外，還可以有許多有趣的變化哦！
像是之前介紹過的 QR Code 線上製作工具「Unitag」與「QRHacker」可變換顏色或花樣設計，還能在其中加入小圖；「Tide Q+」這款 App 則可讓原本呆板正經的 QR Code 變的超級花俏！
而本篇要介紹的「Pixel QR」也為二維條碼帶來了另一種可能，那就是像素畫！而且是可以自己動手畫的像素風 QR Code。有三種作圖範圍可供選擇，分別是直向、橫向與圓形，將條碼的一部份區塊切分出來給使用者繪圖用，不論你畫了什麼都不會影響條碼的辨識效果。
提供黑、白以及透明三種畫筆，還有快速填色工具與可自動加入外框的功能，細節的部份可放大後再微調，如果發現畫太偏某一邊，不用擔心需重新畫，直接使用方向鍵就可以輕鬆調整位置唷！
不過內容的部份僅可輸入 30 個字元，而且只能輸入數字、英文字母以及部份的符號，所以適合放入網址、電子信箱、電話號碼或是單純的英文字句…等，雖然可以提供的資訊不像前面提到的幾種工具要來得多，但卻相當有特色，而且絕對是獨一無二的個人創作，有興趣的朋友可以自己動手畫畫看哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Pixel QR
- 軟體語言：英文
- 開發人員：kitamura hira
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Pixel QR」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
開啟程式後由右上角的「＋」新增 QR Code。
有三種作圖範圍可使用，請依自己的需求來選擇。
灰色的部份就是可以畫畫的範圍，使用右側的作畫工具將自己想要的圖案畫上去吧！有白色、黑色與透明可使用，「畫筆」可單格填色，「油漆桶」則可大範圍填色，魔法棒則可自動加入黑色或白色外框。
復原、重做的工具最多可記憶十個動作，方向箭頭則可微調整體圖案的位置。
有細部的地方想要做修改的話，使用右下角的「放大鏡」工具可以更容易調整。
完成圖案的部份後，在上方輸入要放置的內容（網址記得要包含 http:// 填寫完整），然後按下「Generate」生成條碼，就可以在左側看到與像素圖合成的條碼囉！最後按右上角的「Save」即可儲存。
所有製作的 QR Code 都會保存下來，可進行分享、複製、刪除或是再編輯。
建議在正式使用這些條碼之前一定要先試刷確定可以成功辨識，不然會很囧哦！要用這個 App 來製作條碼沒有一點美術天份還真難，搞了半天才畫出這三張圖（甩汗）大家要不要掃掃看裡面寫了什麼呢？XD