方形的二維條碼 QR Code 幾乎在我們生活中的每一個角落都看的到，消費後的電子發票上、店家的廣告傳單上、電視上、產品上…，只要用手機輕鬆掃描一下就能獲得條碼中的各種資訊，不過 QR Code 除了常見密密麻麻的模樣外，還可以有許多有趣的變化哦！

像是之前介紹過的 QR Code 線上製作工具「Unitag」與「QRHacker」可變換顏色或花樣設計，還能在其中加入小圖；「Tide Q+」這款 App 則可讓原本呆板正經的 QR Code 變的超級花俏！

而本篇要介紹的「Pixel QR」也為二維條碼帶來了另一種可能，那就是像素畫！而且是可以自己動手畫的像素風 QR Code。有三種作圖範圍可供選擇，分別是直向、橫向與圓形，將條碼的一部份區塊切分出來給使用者繪圖用，不論你畫了什麼都不會影響條碼的辨識效果。

提供黑、白以及透明三種畫筆，還有快速填色工具與可自動加入外框的功能，細節的部份可放大後再微調，如果發現畫太偏某一邊，不用擔心需重新畫，直接使用方向鍵就可以輕鬆調整位置唷！

不過內容的部份僅可輸入 30 個字元，而且只能輸入數字、英文字母以及部份的符號，所以適合放入網址、電子信箱、電話號碼或是單純的英文字句…等，雖然可以提供的資訊不像前面提到的幾種工具要來得多，但卻相當有特色，而且絕對是獨一無二的個人創作，有興趣的朋友可以自己動手畫畫看哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pixel QR

Pixel QR 軟體語言： 英文

英文 開發人員： kitamura hira

kitamura hira 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Pixel QR」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後由右上角的「＋」新增 QR Code。

有三種作圖範圍可使用，請依自己的需求來選擇。

灰色的部份就是可以畫畫的範圍，使用右側的作畫工具將自己想要的圖案畫上去吧！有白色、黑色與透明可使用，「畫筆」可單格填色，「油漆桶」則可大範圍填色，魔法棒則可自動加入黑色或白色外框。

復原、重做的工具最多可記憶十個動作，方向箭頭則可微調整體圖案的位置。

有細部的地方想要做修改的話，使用右下角的「放大鏡」工具可以更容易調整。

完成圖案的部份後，在上方輸入要放置的內容（網址記得要包含 http:// 填寫完整），然後按下「Generate」生成條碼，就可以在左側看到與像素圖合成的條碼囉！最後按右上角的「Save」即可儲存。

所有製作的 QR Code 都會保存下來，可進行分享、複製、刪除或是再編輯。

建議在正式使用這些條碼之前一定要先試刷確定可以成功辨識，不然會很囧哦！要用這個 App 來製作條碼沒有一點美術天份還真難，搞了半天才畫出這三張圖（甩汗）大家要不要掃掃看裡面寫了什麼呢？XD