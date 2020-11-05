「Flap Fit」玩 Flappy Bird 遊戲還可以順便練深蹲！（iPhone, iPad）

說到「Flappy Bird」這款遊戲，大家應該還有些印象吧！透過簡單的點擊動作，就能進行的超虐心遊戲，，

現在有開發者將這款遊戲的玩法結合了深蹲運動，要讓大家透過簡單的遊戲來達到鍛練身體的效果。

其使用人體追蹤技術，透過前鏡頭來偵測使用者的動作，當你做出深蹲動作時，畫面上的遊戲角色也會跟著移動。當遊戲開始時，就必須根據畫面上的障礙設計，移動角色到適當的高度，以便讓它成功從缺口穿越障礙，若不小心讓角色撞上障礙遊戲就會結束。

結束時會統計得分，並記錄下成功做出的深蹲次數，它的難度沒有正統的「Flappy Bird」那麼高，畢竟蹲下去站起來的速度不比手指點擊螢幕的速度快，要是搞得一樣難真的會逼屎人哦！除了可以自己拿來做運動外，也很適合當作聚會時的串場小遊戲與家人朋友同樂唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Flap Fit
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：YUR Inc
  • 官方網站：https://flapfit.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Flap Fit」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

要玩這款遊戲需給予程式相機與麥克風的權限。進入遊戲後，先點擊「How to play？」了解一下該怎麼進行，首先將手機固定在地上，面朝向自己，然後退後三步。接著深蹲，畫面上的蜜蜂就會跟著移動囉！點擊「GET STARTED」準備開始吧！

 

依前方來的障礙物缺口高度來調整蜜蜂的飛行高度，成功通過即可得 1 分，上方會記錄分數，下方則是計算做出深蹲動作的次數。不小心撞到障礙即會 Game Over ，此時只要將兩手舉起來就可以重新挑戰囉！

 

最後更新：11-05, 2020 下午 3:28

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