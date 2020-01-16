QRCode Monkey 用內嵌圖示的彩色二維條碼，快速分享網址/通訊錄/地圖定位/行事曆/Wifi密碼與FB,LINE,TG連結

QR code 二維條碼在臺灣的應用終於慢慢普及了起來除了電影海報、廣告看板或各種需要讓大家快速用手機瀏覽更多資訊的時候用得到連買東西用行動支付來掃條碼付款也都用得到 QR code 這種東西。

其實製作條碼並不是什麼困難的事，

很多免費軟體或線上服務都可以輕鬆辦得到。本文介紹的 QRCode Monkey 這個線上工具就比較特別一點提供了多種資料格式包含網址、純文字、Email、電話號碼、SMS簡訊、vCard 或 meCard 通訊錄、FB/Twitter/YouTube 社群網址… 等內容的條碼化功能能快速產生一般手機都能讀取的二維條碼還能針對不同的應用如共享行事曆行程、展示/共享 Wifi 密碼、輸出 Google 地圖經緯度定位讓掃條碼的人快速在地圖中找到指定地點甚至 Bitcoin、BTC、Ethereum、Litecoin 或 Dash 等加密貨幣的分享條碼都能直接印製出來。

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除此之外QRCode Monkey 還提供了不同的佈景主題與配色讓我們選用還能自訂條碼的色彩、在條碼中加入 LOGO 圖檔、甚至改變條碼拼貼圖案的樣式讓整個條碼看起來更有型、跟你的海報或網站更搭且更能吸引目光。

如果有製作二維條碼的需求QRCode Monkey 這個網站一定要加到瀏覽器書籤存起來非常好用！

網站名稱： QRCode Monkey

QRCode Monkey 網站網址：https://www.qrcode-monkey.com/

使用方法：

第1步 開啟 QRCode Monkey 網站依照你要分享的資料格式不同點選上方的 URL、TEXT、EMAIL、PHONE、SMS、VCARD、MECARD、LOCATION、WIFI… 等分頁然後輸入你要製作成條碼的內容按一下「Create QR Code」按鈕後就可立即生成新的二維條碼。



第2步 製作條碼時點選「SET COLORS」即可設定條碼圖案的顏色或底色。



第3步 點「ADD LOGO IMAGE」可上傳自己的大頭貼、 logo 圖檔或其他示意圖。



第4步 「CUSTOMIZE DESIGN」則可修改條碼拼貼點的形狀以及三個定位標記的外框樣式。



第5步 其他還有地圖定位經緯度分享、Wifi 分享、行事曆分享及通訊錄分享…等功能做好條碼用手機一掃描即可自動開啟對應的程式執行更多功能。