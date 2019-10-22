自製 WiFi QR Code，訪客一掃就能快速連線使用！

現在有許多店家都有提供免費的 WiFi 給客人使用所以可以看到有些人造訪一間新的店時都會四處張望，

看看店家有沒有張貼提供 WiFi 的訊息好不容易找到時又會看到客人一邊抬頭看牆上的密碼一邊低頭輸入要是密碼太長還會不小心打錯又得重來一次著實有些麻煩。

如果想要方便客人使用免費 WiFi不妨考慮到「pure JS WiFi QR Code Generator」這個網站製作一個 QR Code印出來張貼在牆或菜單上讓客人一掃就能快速取得 WiFi 的連線資訊不用再費時手動輸入或是開口詢問密碼不僅可以減少店員回答的時間也能讓客人感受到更貼心的服務唷！

除了店家可以使用這個方法來提供更好的服務外其實一般住家若時常有訪客到來也可以考慮做一張 QR Code讓親朋好友到你家時也能省下詢問 WiFi 密碼的時間反正都要提供的為何不讓它更快速、更直接呢？

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使用方法：

第1步 開啟網頁後將 WiFi 的資訊輸入進去如果你的 SSID 是設定隱藏的需勾選「Hidden」。最後再按下「Generate!」。

 

第2步 在下方就可以看到產出的 QR Code點擊「Export!」可儲存為 PNG 圖檔或是點擊「Print!」直接將 QR Code 列印出來。

 

最後更新：10-22, 2019 上午 11:00

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