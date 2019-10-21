你是貓派還是狗派？「Cats & Dogs Weather」絕對萌的虛擬寵物天氣預報 App（iPhone, iPad）

天氣的好壞與我們的生活息息相關所以幾乎每個人的手機裡都會有一個天氣 App因為是屬於資訊型的程式，

通常最低要求也就是希望可以便利查詢、資訊正確就好但是！BUT！阿嗯勾！你知道嗎？天氣預報 App 也可以好萌好萌哦！

「Cats & Dogs Weather」就是那款絕對萌的虛擬寵物天氣預報 App將氣象資訊結合可愛的貓咪與狗狗寵物讓你在查詢天氣的同時也能被萌到一個好心情！無論你是貓派還是狗派都可以自由選擇自己喜歡的同伴每次開啟程式時就能看到可愛的牠。

除了可以查詢逐小時的天氣預報外也能查詢當日更詳細的天氣資訊包含日出日落時間、紫外線指數、能見度、風速、濕度……等另外還有一週天氣預報可查詢。而針對寵物的部份有裝扮遊戲可以玩只要幫寵物換上符合天氣的衣物就可以獲得「小零食」做為獎勵穿錯的話貓咪、狗狗可是會森七七的。

在商店裡每天都可以獲得一個免費的禮物盒也可以獲得「小零食」存夠數量時可以拿來開啟「特殊禮物盒」就有機會可以獲得一些新的裝飾衣物唷！在程式中也有設計一些任務給使用者來挑戰不過畢竟「Cats & Dogs Weather」主要還是用來查詢天氣的就算沒有達成任務大家也不用壓力太大當作一個額外的休閒娛樂來看待即可。喜歡有點溫度的天氣 App 嗎？推薦給你們唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Cats & Dogs Weather

Cats & Dogs Weather 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Fishfinger Media Ltd.

Fishfinger Media Ltd. 官方網站： https://catsanddogs.app/

https://catsanddogs.app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Cats & Dogs Weather」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 在一開始就要先選擇你是貓派還是狗派了！如果選擇「狗」「貓咪」還會生氣耶！XD選擇後按下「Next」再幫寵物取個名字支援中文輸入哦！

第2步 設定所在位置如果點「Find my location」沒反應的話可改手動輸入一樣支援中文搜尋。

第3步 接著你的寵物就會在路上了。（以下用狗狗示範）送達時汪星人會講著地球人聽不懂的話此時可點擊「Translate」翻譯鈕。

第4步 翻譯後狗狗說的話就變成英文了。牠會帶著你了解基本的操作方式。向右滑可查看當日的更多天氣資訊向左滑則可查看一週預報。

第5步 點擊畫面中間的禮物盒即可進入寵物的主頁幫牠穿上合宜的衣物就可以獲得小零食也能讓牠的心情變美麗哦！

第6步 接著點入「Pet Shop」。

第7步 在這邊每天都可以獲得一個禮物盒記得來這邊收集哦！另外第一次下載還有一個「Welcome Box」可以免費開裡面就會裝著一些新的裝飾衣物。

第8步 獲得的裝飾衣物都會放在列表中拖曳到上方的圖示中就可以讓寵物穿上。

第9步 每回天氣變化時幫寵物穿上正確的衣服就可以獲得獎勵。現在雙擊中間的寵物就可以回到天氣主頁。同樣在天氣主頁中點擊寵物就可以再進入寵物主頁。

第10步 在天氣主頁下方可拖曳「棒球」查看逐小時的天氣預報。在右側的一週預報中點選星期也可展開更詳細的逐小時預報。

第11步 「Pet Shop」裡有準備一些任務想挑戰的朋友可在這邊進行了解。若想換個不同的寵物也同樣在這個畫面拉至最下方就能看到寵物列表可免費更換但原本的寵物就會被取代哦！