現在應該大部份的人都知道什麼是 QR Code 了吧！就是那個四四方方黑白密密麻麻常常出現在電視、DM 上的小圖，但想要掃描藏在裡面的資訊，就得使用所謂的條碼掃描器囉！
在 Apple Store 裡有一款可愛可愛的「Tide Q 條碼掃描器」，與之前介紹過的「Tide Q+」QR Code 產生器為同一開發商，用一隻超級古錐的熊做為 App 的主圖，程式內的介面設計也維持一貫的童趣風格，與一般的條碼掃描器感受相當不同。
可支援掃描所有常見的一、二維條碼，即開即用、辨識力高，掃描後依內容的不同，可直接撥打電話、傳送簡訊、建立聯絡人、開啟網頁、Google 搜尋字串或是將活動加入行事曆…等。所有掃描過的內容也都會被儲存在歷史記錄中，可方便再次查看內容唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Tide Q 條碼掃描器
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：InGee Information Co., Ltd.
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 7.0 以上
- 網路需求：不需網路即可掃描
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Tide Q 條碼掃描器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
開啟程式直接就可以進行掃描，依條碼的內容不同，可選擇後續要執行的動作。
如果有發現掃不出來的問題，可在右下角進入「設定」，到「條碼偵測類型」將所有的選項都開啟後再試看看。
由左下角則可進入「歷史記錄」，曾掃描過的條碼內容都被保存在這裡，可點入再次查看。