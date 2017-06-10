有避免手機成癮功能的 App 大多在 Android 上比較容易實現，可以真的做到比較嚴密的防止，例如這款連重開機都逃脫不了的「DETOX」限時鎖。在 Apple Store 其實也有些類似的 App，但幾乎都防君子不防手機重度使用者的，因為不論怎麼限制，只要將 App 強制關閉一切就都會像沒發生過一樣。

看到這邊 iPhone 使用者若真的有心想遠離一點手機的話，可來看看這款「NoPhone Timer」，它雖然也是可以被強制關閉，但是只要你不使出這招，它還真的是一個超級盧的 App，可以一直一直煩你煩到放下手機為止唷！

設定好想要專心工作或看書暫時不碰手機的時間，例如 30 分鐘、一小時之類的，然後程式就會提示你將手機切換成飛航模式，接著開始倒數計時，在程式運行期間只要離開程式切到其它的畫面或是關閉螢幕（不能關？這有點浪費電呀！），它就會開始不斷不斷不斷的跳出通知，叫你回到「NoPhone Timer」去，會一直通知到你回去為止。

每個人在初次使用時都會有三次取消限制的機會，當你臨時真的必須使用手機時，就可以長按螢幕上的倒數計時恢復使用手機，但是只要在執行時離開程式，就會被扣除一次取消限制的機會，如果取消的機會用盡就無法再使用「NoPhone Timer」了（咦？真是奇怪的設計，這樣有點反其道而行啊！），但可透過觀看廣告來獲得取消的機會。

總之，在 iPhone 上想要使用此類 App，最重要的就是要有決心，否則是不可能真的有什麼限制作用的，提供給君子們參考囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： NoPhone Timer

NoPhone Timer 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Alex Longerbeam

Alex Longerbeam 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「NoPhone Timer」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式可看到上方有 3 次的取消機會。開發者有為大家設置四個時間快速選擇鍵，如果想要其它的時間長度可點擊「Custom」手動設定。

第2步 選擇時間或按下「Start Timer」後，會提示你開啟飛航模式，然後按下「Continue」。

第3步 開始倒數計時，當你很乖乖的執行完畢，時間結束就可以正常使用手機了。

第4步 如果在執行時跳離了程式，它就會開始瘋狂的跳出通知，直到你回到程式為止。不要小看跳出通知這招，真的會讓人心慌意亂啊！不信你自己試試。回到程式時就會看到如右圖的提示，因為你離開了 App 所以必須被扣除一次取消的機會。

第5步 若在執行時真的必須使用手機，可長按畫面上的倒數計時直到下方的紅色條滿，就會跳出視窗詢問你是否真的要取消。按下「Yes」就會扣除一次取消的機會，然後即可正常使用手機。