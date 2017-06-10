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「微軟翻譯」讓 iPhone 上的 Safari 也有網頁翻譯功能

若在 iPhone 上使用 Google Chrome 瀏覽器，基本上開啟國外網站時，都會出現可以將網頁文字轉為繁體中文的功能；不過如果你還是比較習慣使用 Safari，然後也想要有網頁翻譯功能的話，可以下載免費的「微軟翻譯」來做這件事。

「微軟翻譯」本身就是一個獨立的翻譯軟體，可透過語音、鍵盤輸入還有拍照的方式進行翻譯，近期還新增了多人多語言的對話翻譯功能，可連線不同的裝置且橫跨多種語言，最多可同時容納 100 人進行即時群組對談會議。

在 Android 平台及 Windows Phone 也可下載，不過本篇主要是要介紹 iOS 版本中關於 Safari 的擴展工具。在 iPhone 或 iPad 安裝該 App 後就可以到 Safari 的分享功能加入「Miscrosoft Translator」，當遇到需要翻譯的國外網站時，就可以點擊該功能立即將網頁翻譯成繁體中文唷！相當方便，不過翻譯的內容通不通順、看不看的懂就又是另外一件事了。

▇ 軟體小檔案 ▇

 

Safari 擴展工具使用方式：

開啟程式點入右下角的設定功能，先在「Safari 翻譯語言」選擇「繁體中文」（或所需的其它語言）。

 

接著開啟 Safari 瀏覽器，點擊「分享」圖示->「更多」，將「Microsoft Translator」加入。

 

之後遇到需翻譯的時候，只要點一下「Microsoft Translator」就可以將網頁翻譯成繁體中文啦！

 

其它功能操作畫面：

主程式提供語音、鍵盤輸入、拍照翻譯功能，以及最新的多人多語言翻譯功能。

 

「拍照翻譯」對準需要翻譯的內容，然後按下方的拍照鍵即會自動將畫面中的外文字翻成繁體中文。

 

這幾個翻譯功能都可由下方切換翻譯的語言，若需要離線使用則需事先下載語言檔到手機中。

 

 

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