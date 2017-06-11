當你在某個影片中聽到某首歌很好聽，或者想把某個影片的對話語音轉成 MP3 拿出來用，該用什麼軟體來轉呢？
其實不用安裝任何軟體，只要用下面這個名為「MP4 to MP3」的網站來做就可以了。
這網站就是一個影片轉聲音檔的線上工具，可支援 100 MB 以下的各類影片檔，包含 MP4, AVI, WMV, M4P, MOV, MPG.. 等格式的影片，並轉檔成 MP3, WMA, OGG, FLAC, AAC… 等格式的音樂檔。轉檔前可自行調整聲音檔的取樣率、Bit rate.. 等設定，還能預先選取要節錄的片段，只留下你要的聲音就好。
如果你有這方面的需求，「MP4 to MP3」網站可直接用瀏覽器操作、轉檔，不需安裝任何軟體，一般智慧型手機也都可支援。
- 網站名稱：MP4 to MP3
- 網站網址：https://mp4tomp3.org/
使用方法：
第1步 開啟「MP4 to MP3」網站，點一下網頁中間的按鈕，選取、上傳你要處理的影片檔。
第2步 如果有需要的話，可以按「Cut the Audio File」來設定裁切的範圍。全部設定好之後，按「Convert Now」按鈕開始轉檔。
第3步 完成後點一下「Download the Converted File」，將檔案下載回來。