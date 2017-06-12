從小到大都一個人睡，突然需要跟朋友過夜旅遊，是否會擔心自己可能有打呼或是磨牙的習慣？想知道的話，有些人可能會選擇在睡覺時利用一般的錄音 App 將睡覺的這段時間任何聲音都錄下來，但這樣做的話，手機可能會先沒電或儲存空間不足，因此像「Do I Snore or Grind」這類型的 App 就出現了。

「Do I Snore or Grind」顧名思義就是一款可以幫你偵測是否有打呼或是磨牙的 App，而且是在有發出聲音時才錄，所以不會產生龐大的錄音檔，並提供時間軸讓你一眼就能知道自己在哪些時段比較會打呼或磨牙，還可直接聽取程式所錄下的聲音。（但聽自己打呼或磨牙的聲音也太害羞了啊～～～）

在使用前有幾個重點，第一：必須連接電源來使用，畢竟它還是必須在你睡覺時努力的工作，餵它一點電是應該的，而且這樣早上睡醒時，手機電量就會是 100%，一舉兩得呀！第二：手機最好可以擺在枕頭附近，以便更準確的偵測；

第三：擺放高度的部份，讓手機與枕頭高度平行或是再高出一些些；第四：擺放的方向，把自己想像成一個時鐘，手機則可以擺在 12 點、3點或 9 點的位置，並且讓麥克風朝向自己；第五：請一個人睡，如果你有睡伴的話（嗯？），在測試的夜晚請分開睡；最後，關上窗、門，盡可能減少其它環境音的干擾。

以上都準備完畢，就可以開始記錄，啟動後程式會在 30 分鐘後開始偵測，這個時間長短可依個人的睡眠習慣來做增減。另外，如果想知道日常的生活行為與打呼、磨牙之間有沒有關係，可在睡前將當天有做的特殊事件記到程式中，例如睡前有運動、洗熱水澡、喝點小酒或是跟女朋友吵架（！）……等，記錄一段時間後，也許就能看出之間的相關性囉！

「Do I Snore or Grind」可同時偵測打呼與磨牙，目前僅提供 Android 版本，不過在 iOS 與 Android 雙平台皆有各別提供「Do I Snore」（打呼偵測）與「Do I Grind」（磨牙偵測）供使用者下載，可依需求選擇下載哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Do I Snore or Grind

Do I Snore or Grind 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Sleep.ai B.V.

Sleep.ai B.V. 官方網站： https://sleep.ai/

https://sleep.ai/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上

Android 5.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Do I Snore or Grind」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 第一次啟用先看一下使用的幾個重點。（也就是上面內文中提到的幾點）

第2步 在開始錄音前，可以將今天有做的一些補救措施（ex. 做睡前運動、早睡）或可能的影響因素（ex. 喝酒、喝咖啡、大魚大肉）都記錄起來，除了使用預設的項目，也可自己手動新增；另外也有提供鬧鐘功能。

第3步 睡前將手機要擺放的位置準備好，然後接上電源再按下「Start」，就會在所選擇的時間後開始記錄。預設為 30 分鐘，可在設定中做修改。

第4步 一切準備就緒就可以安心睡覺啦！程式會乖乖的記錄睡覺的這段期間所有的打呼與磨牙次數、聲音、時間…等。起床時只要向右滑動即可停止錄音並看到偵測報告。點入「Show recorded sounds」就可以聽聽害羞的聲音了。

第5步 在程式所提供的時間軸上就可以看出在什麼時段有出現打呼或磨牙的聲音，點擊就能聽取音檔，也會標示出發生的時間與時長。

第6步 如果是躺著 5 分鐘就能睡著或是需要超過 30 分鐘以上才會睡著的人，可展開左側選單進入「Settings」的「Recording」，在「Start recording after」就能調整開始錄音的時間。預設最多錄製 7 個小時，這邊也可以做修改哦！

好的，試用過後覺得這程式感覺相當不錯，重點是一直以為自己沒有打呼的問題，結果！！至少沒有磨牙啦……（這個結論對嗎？XDDDDD）