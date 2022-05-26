Gratitude Jar 可愛又溫馨的星星感恩日記

生活中難免會有許多煩人的事發生，但絕對也有令人開心的事，只是我們經常會放大煩惱，，

讓情緒深陷其中，而忘了那些能讓你感到開心的小事。為了可以在需要的時候提醒自己，不妨考慮來寫個感恩日記吧！每天在睡前回想一下，一天當中有沒有什麼是值得感恩的事，任何再小的事都可以把它記錄下來，因為學習感恩能夠有助於增加幸福感哦！

之前就有介紹過一款「Presently」感恩日記，不過它只有 Android 版本，使用 iPhone 的朋友，可以來試試「Gratitude Jar」這款 App，它同樣也是感恩日記，但更可愛一些，設計成一個星星罐，每天寫下的感恩日記都會化做一顆小星星投入罐中，寫得越多罐子裡的星星就越多，看起來還挺療癒的。

而當哪天覺得心情低落或是想要來點正能量的時候，就可以來搖搖這個罐子，程式會隨機從中選出一篇日記，讓你能夠重溫當天感恩的心情。罐子裡的星星會在年底的時候進行重置，讓你在下個年度可以重新開始累積星星。但別擔心，曾經寫過的日記都會保存下來，還可透過 iCloud 進行備份唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Gratitude Jar 軟體語言：英文 開發人員：Karen Chan 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Gratitude Jar」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可以在下方的文字框中輸入感恩的事，送出後就會顯示在上方，每天不限定可以記錄的筆數，但無法補記過去的日期。





在下方切換到「Jar」就可以看到星星罐，只要寫下感恩日記，就會放入一顆星星，但每天只會放一顆。一天寫兩篇並不會有兩顆星星出現。但當心情低落，需要來點正能量的時候，就可以到這裡來搖搖罐子，程式就會隨機從罐中顯示一則日記。





切換「Log」可以查看所有的感恩日記，還能透過日期或關鍵字來搜尋特定的日記內容。





切換到「Settings」可以設定提醒、切換為深色模式、管理音效以及使用 iCloud 備份功能。