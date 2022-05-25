「視覺記憶遊戲」用圖像考驗記憶力！大人、小孩都能玩！

「視覺記憶遊戲」是一款透過圖像來考驗玩家記憶力的遊戲，適合五歲以上的孩童來進行，不過大人朋友想要挑戰的話也是可以的，，

共分為 4 種難度，每個難度都有 20 張圖像，會透過增加圖像中的物品來提高難度。

玩法很簡單，在遊戲開始時，會先給玩家觀看一張圖片，此時必須仔細的瀏覽圖片中的場景，像是有幾個人、每個人身上穿了什麼顏色的衣服、背景裡有什麼物件，甚至天上有幾朵雲等，各種細節都要儘可能的記憶。

接著在下一個畫面遊戲就會丟出一個問題，例如下列哪個物品有出現在圖片中或是誰吃在吃蛋、誰拿著書……等。每個問題都會有 4 個選項，回答後就能進入下一張圖片。全部回答完畢就會公佈總成績，針對那些答錯的關卡，可以再重覆的點入挑戰。

比起一般的記憶遊戲，使用圖像來考驗感覺更有挑戰性，不過遊戲只提供英文版本，所以如果是小朋友要玩的話，家長還是要在一旁協助進行唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：視覺記憶遊戲 軟體語言：英文 開發人員：Clever Kids 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「視覺記憶遊戲」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，可選擇想要挑戰的難度等級。點入就可以仔細的觀察圖片的內容，沒有時間限制，準備好之後，就可以按下方的按鈕進入問題。





接著就依題目來選出答案，答對即可點擊下方的按鈕進入下一張圖片。答錯則會顯示正確答案，再進入下一張。





每個難度的圖片關卡基本場景是相同的，只是圖片的內容會隨難度的提高而越之複雜。下圖就是 Medium 與 Harder 第一關的差別。





答完 20 題後，就可以看到自己的成績，再次點入相同的難度，就可看到關卡列表，可針對那些打 X 的關卡再次挑戰。