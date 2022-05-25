「Tiny Icons Widget」在手機桌面即可開啟所有的 App

       

在手機裡安裝 App 時，如果沒有特別設定，安裝後 App 就會自動出現在桌面上，，

然後可以再依個人使用的方式、頻率、需求等等來安排它們的位置。不過一個桌面可以擺放的 App 數量有限，雖然可以再搭配資料夾做管理，塞入更多的 App，但開啟 App 的步驟就會多一步。

若想在一個畫面中就看到所有安裝的 App，可以考慮利用「Tiny Icons Widget」來達成。它是一款桌面小工具，加入手機桌面後，就會直接顯示所有手機已安裝的 App 圖示，雖然每個圖示都會變得小小的，但可一目了然，輕鬆就能找到所有的 App。

提供 2×2 與 3×3 兩種尺寸的桌面小工具，不過其實都可以透過拖曳來調整尺寸，要佔滿整個桌面也沒問題。在主程式中，還可以依需求來調整 App 名稱的顏色與背景色，也可以讓背景維持透明、選擇不顯示 App 名稱，或是調整圖示、文字的大小等。

預設會顯示所有的 App，如果你只想要顯示某些特定的 App，也可以先在主程式中做挑選，不過小工具中的 App 只能以名稱做為排序，無法自訂順序，這是比較可惜的地方，有需要的朋友，可以來試試囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Tiny Icons Widget
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：G-Technology
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Tiny Icons Widget」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    完成安裝後，可直接到桌面長按，選擇加入「Widgets」，在清單中找到「Tiny Icons」，點開就可以選擇要加入的小工具尺寸，並完成新增。（每支手機依廠牌、型號的不同，新增小工具的方式可能不同。）



    加入小工具後，可再依需求來拖曳調整大小，要佔滿整個桌面也沒問題。



    接著開啟主程式就可以依需求來調整小工具的外觀設定，包含背景色、文字顏色、App 圖示尺寸、文字大小、圖示間距等，下方還可選擇是否要顯示 App 名稱、透明背景。



    如果只想要顯示部份的 App，可點入「Select Apps」取消勾選不顯示的 App。



    之後就可以在同一個桌面中找到所有安裝的 App，上下滑動即可看到完整的 App 列表。點擊圖示就能開啟。

    最後更新：05-25, 2022 上午 11:40

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