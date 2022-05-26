「Sample Focus」免費下載可商用的音效素材庫

「Sample Focus」是一個讓廣大使用者互通有無的音效素材網站，收錄著由各種不同樂器所創作的音效、音樂，包含木管樂器、鼓、吉他、合成器、人聲等，，

除了有詳細的分類外，還可加入節拍、調性或是其它的文字標籤來進一步篩選，數量相當多。

所有的音效皆提供 wav 格式的音檔，開放免費下載且可使用在任何地方，也可重新混音、編輯，不需標註來源，商業使用也沒有問題！每個音效都可以在網站上完整試聽，真的需要再下載回來使用即可，不過目前只支援在 Windows 或 Mac 上使用，手機平台上是無法下載的。

另外，必須成為會員才能下載音效，每位會員每週都可獲得免費的下載點數（5 點），每下載一個音效會扣除一點，你也可以透過上傳自己所創作的音效來獲得更多下載點數，這也就是前面開頭提到的，它是一個互通有無的地方，每成功上傳一個音效素材，就能獲得 4 點，另外也可透過邀請新的會員加入來獲得更多的點數唷！

網站名稱：Sample Focus 網站網址：https://samplefocus.com/

操作畫面：

開啟網頁後，可在首頁使用樂器、關鍵字、節奏或調性來快速搜尋，也可以點擊上方的「Categories」透過分類目錄來篩選。





點擊分類目錄後，下方就會出現篩選器以及音效列表，可以進一步使用節拍速度、調性等來篩選。





在音效列表上，使用滑鼠游標懸停在音效上就能進行試聽，也可以點擊音效下方的播放鍵。覺得喜歡的話，就可以點擊黃色的下載按鈕，也可以點擊進入音效主頁，看到更多相關的資訊。





不過下載前必須先加入會員，可選擇使用 Facebook、Google 帳號登入，或者用 Email 來註冊。





每人每週會有 5 個免費的下載點數，點入個人頁面再點擊「GET MORE CREDITS」可以看到取得點數的其它方法，包含上傳音效、邀請朋友加入或是也可選擇其它的付費方案。