「White 200」挑戰從 200 種不同程度的白色色塊中找出指定的顏色！

在聽覺上有所謂的絕對音感，是一種在沒有基準音的狀況下，只要聽到一個聲音，，

就能立即辨識出音高的能力，那麼在視覺上有沒有類似的絕對色感呢？如果有人可以看到一種顏色就能立即說出它的色碼，或是有在一堆類似色塊中找到相同顏色的能力，也許就能說他擁有絕對色感吧！

那麼想知道自己有沒有這樣的能力嗎？你可以來挑戰看看這個來自日本的「White 200」網頁遊戲。它是前陣子在日本 Tiwtter 上瘋傳的一款小遊戲，遊戲的玩法其實很簡單，不需要什麼高超的技巧，也沒有複雜的規則，但卻相當有挑戰性，讓許多的玩家都玩到眼睛一片花白！

玩家要做的就是從 200 個不同程度的白色色塊中找出指定的色塊，一開始這些白色色塊會混入一點點的紅、綠、藍、黃等顏色，讓整個網頁看起來都粉粉嫩嫩的，顏色雖然有些差異，但其實全部擺在一起的時候，還是非常難以辨識。

一開始的試玩關卡分數會從 100 分開始計算，點錯的時候會倒扣分數，選擇的顏色差異越大，扣分就越多，遊戲還會一邊計時與記錄點擊次數，成功找到指定色塊時，就會公佈你的得分、花費時間與點擊次數，還能將自己的成績分享到 Twitter 或 Facebook 上。

然而，正當你感覺這遊戲好像也沒那麼困難的情況下，進入正式關卡時，才是真正傻眼的開始，正式關卡中雖然仍會混入一點點不同的顏色，但它們之間的顏色差異度更小，要找起來就更加困難了！只能說，有興趣的朋友，就來挑戰看看吧！如果無法在正式關卡中正數取勝，以後出去就千萬別說自己有絕對色感哦！A____A

網站名稱：White 200 網站網址：https://tumoiyorozu.github.io/white200/

遊戲畫面：

開啟網頁後，點擊「Start!」就可以挑戰一下試玩關卡。





進入關卡後，在左上角就可以看到要尋找的指定色塊，下方則會列出 200 個顏色相當類似的色塊。





點錯的時候，上方就會顯示該色塊的色碼與扣分，右上角的分數則會從 100 開始往下扣。





選擇的色塊與目標色塊差異越大，扣分就越多。





當找到正確的色塊時，就過關啦！但千萬不要以為自己很厲害，因為可怕的還在後頭，按下「Start Real!」才是真正的挑戰！





在正式關卡中，所有的色塊差異度更小了，看起來都更接近白色了，到底目標顏色在哪裡呢？……我也不知道！只知道再找下去，我的眼睛要花花去了！