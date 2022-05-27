「Chikamichi」可在同一個地方搜尋書籤、頁籤與歷史紀錄的瀏覽器擴充功能

       

當瀏覽器開始有分頁功能後，這些分頁就像會無性生殖一般，不知不覺就越開越多，，

當數量多達一個程度之後，要找到某個分頁可能還得花一點時間，而要尋找某個加入瀏覽器書籤的網頁也會面臨差不多的狀況，此時如果可以像 Google 搜尋一樣，輸入關鍵字就能找到的話，是不是就太棒了呢？

「Chikamichi」就是這樣的一個瀏覽器擴充功能，支援 Firefox 與 Google Chorme 瀏覽器使用，安裝後，只要輸入關鍵字就能輕鬆搜尋瀏覽器的歷史紀錄、書籤與分頁頁籤，採用模糊搜索的方式可以更容易找到所有相關的網頁。

如果不想使用滑鼠，「Chikamichi」還有提供相當完善的鍵盤快捷鍵可以搭配使用，甚至還可以透過輸入 /h、/b 或 /t 來指定搜尋的範圍。所有的處理都在瀏覽器內完成，不會將任何的數據發送到任何的伺服器上，不用擔心隱私外洩的問題。有需要的朋友可以來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Chikamichi
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 軟體下載Chrome 版本Firefox 版本
    •  

    操作畫面：

    以 Google Chrome 瀏覽器為例。開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。可將「Chikamichi」的圖示固定到工具列上，方便後續使用。



    之後需要搜尋時，就可以點擊工具列上的「Chikamichi」圖示，展開搜尋表單，也可以透過鍵盤的快捷鍵（Alt+k）叫出。



    輸入關鍵字後，就會自動將相關的歷史紀錄、書籤或頁籤列出來，在右側可以看到它們的屬性，點擊就能開啟網頁。點擊「☆」則可將特定項目固定在表單中。



    在關鍵字前方加上 /h、/b 或 /t 可只搜尋歷史紀錄、書籤或頁籤的內容。



    點擊右側的「i」可查看更完整的快捷鍵使用方式，也有搜尋技巧的說明。



    如果平時大多只需要搜尋書籤或歷史紀錄、頁籤，可到右側的「齒輪」，將「Default search prefix」的設定更改為需要的項目即可更方便使用。下方還可以切換成深色主題唷！

    最後更新：05-27, 2022 上午 10:53

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。