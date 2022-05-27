「Chikamichi」可在同一個地方搜尋書籤、頁籤與歷史紀錄的瀏覽器擴充功能

當瀏覽器開始有分頁功能後，這些分頁就像會無性生殖一般，不知不覺就越開越多，，

當數量多達一個程度之後，要找到某個分頁可能還得花一點時間，而要尋找某個加入瀏覽器書籤的網頁也會面臨差不多的狀況，此時如果可以像 Google 搜尋一樣，輸入關鍵字就能找到的話，是不是就太棒了呢？

「Chikamichi」就是這樣的一個瀏覽器擴充功能，支援 Firefox 與 Google Chorme 瀏覽器使用，安裝後，只要輸入關鍵字就能輕鬆搜尋瀏覽器的歷史紀錄、書籤與分頁頁籤，採用模糊搜索的方式可以更容易找到所有相關的網頁。

如果不想使用滑鼠，「Chikamichi」還有提供相當完善的鍵盤快捷鍵可以搭配使用，甚至還可以透過輸入 /h、/b 或 /t 來指定搜尋的範圍。所有的處理都在瀏覽器內完成，不會將任何的數據發送到任何的伺服器上，不用擔心隱私外洩的問題。有需要的朋友可以來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Chikamichi 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 軟體下載 ：Chrome 版本、Firefox 版本

操作畫面：

以 Google Chrome 瀏覽器為例。開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。可將「Chikamichi」的圖示固定到工具列上，方便後續使用。





之後需要搜尋時，就可以點擊工具列上的「Chikamichi」圖示，展開搜尋表單，也可以透過鍵盤的快捷鍵（Alt+k）叫出。





輸入關鍵字後，就會自動將相關的歷史紀錄、書籤或頁籤列出來，在右側可以看到它們的屬性，點擊就能開啟網頁。點擊「☆」則可將特定項目固定在表單中。





在關鍵字前方加上 /h、/b 或 /t 可只搜尋歷史紀錄、書籤或頁籤的內容。





點擊右側的「i」可查看更完整的快捷鍵使用方式，也有搜尋技巧的說明。





如果平時大多只需要搜尋書籤或歷史紀錄、頁籤，可到右側的「齒輪」，將「Default search prefix」的設定更改為需要的項目即可更方便使用。下方還可以切換成深色主題唷！