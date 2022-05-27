「終極 1A2B 猜數字」可自訂難度，最多 16 位數還能加入英文字母！

       

1A2B 猜數字是一款相當經典的紙上遊戲，只要使用紙筆隨時隨地都能玩！一般來說都是以 4 位數字為主，使用數字 0~9 來進行，，

由兩位玩家輪流互相猜測對方的謎底，看誰能先抓到對方的答案即可獲勝。如果只有一個人但很想玩猜數字，現在 Google Play 或是 App Store 都可以找到相關的遊戲來下載，就算一個人也可以與電腦玩家進行對戰。

不過你有玩過更高難度的猜數字嗎？來「終極 1A2B 猜數字」挑戰看看吧！它是一款開放讓玩家自訂難度的猜數字遊戲，謎底位數最多可設定 16 位，可使用數字 0~9 再加上英文字母 A~F 來進行，位數越多難度越高！如果想要隨機挑戰，程式也有提供隨機出題的功能哦！

在遊戲時，還可鎖定特定格的內容，或是透過變更字體顏色來幫助自己記錄或分析答案。提示的部份一樣還是使用幾 A 幾 B 的方式來標示，當你已猜出所有包含的數字但位置還未完全正確時，遊戲就會自動用紅、綠兩色來顯示提示，輔助玩家更容易判斷找出正確的答案。喜歡自我挑戰的朋友，可以來試試唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：終極 1A2B 猜數字
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Blake Lin
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「終極 1A2B 猜數字」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，可直接設定謎底規則，點擊「<」或「>」即可調整謎題位數與謎底範圍。如果想來點特別的，可點擊「隨機出題」讓遊戲為你決定。下方還有一些設定可依喜好來做調整。



    按下「開始」後就可以進入猜數字。下方還有簡單介紹功能，長按答案格中的數字，可以鎖定內容。長按下方的待選數字則可標記不同的顏色。點擊待選數字即可輸入猜測的答案，按下「筆」即可送出。



    送出猜測的答案後，就可以在右側看到幾 A 幾 B 的提示，再藉以推論出正確答案。當已將所有數字都猜出後，遊戲就會自動使用綠色代表正確數字、紅色代表錯誤數字，輔助玩家更容易判斷它們正確的位置。



    最後猜中時，就會顯示總花費時間以及猜測次數。

    最後更新：05-27, 2022 下午 12:07

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