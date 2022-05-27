「sweetdeco」少女心爆棚的照片裝飾 App

「sweetdeco」是一款來自日本的照片裝飾 App，從 App 圖標就能感受到開發者想要展現給大家的少女心，粉紫色的主色系加上手繪風格的圖示，，

整個就讓人少女心大噴發！

在這款 App 中，提供貼紙與相框兩種可以裝飾照片的工具，在貼紙的部份就有六種不同的畫風設計可選擇，有比較少女的，也有童趣感十足的，若偶爾想來點個性風、時尚感的話，也都能找到符合需求的貼紙類型。

相框的部份就比較簡單，只有兩大類，一種是比較花俏的彩色邊框，另一種就是主要以白色半透明的線條、色塊來做的邊框設計，可以視照片景物的構圖、配色來做選擇。如果實在懶得搭配，程式還有提供 10 種預先搭配好的貼紙相框模版，可以直接點擊套用，相當方便唷！也可以在套用模版後，再手動調整部份的項目，以更符合實際的使用需求。

使用的效果感覺很不錯，貼紙的質感也都很好，選擇性相當豐富！下面這幾張範例圖就都呈現了不同的效果，無論是可愛少女、童趣還是有點成熟的大人風格，透過「sweetdeco」都能夠製作得出來哦！有興趣的朋友，可以來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：sweetdeco 軟體語言：英文,日文 開發人員：Chikako Uchiyama 官方網站：http://apps.pplace.jp/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「sweetdeco」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，可選擇拍照或從相簿選取照片。皆可選擇要使用方形或保留原尺寸比例。





接著就可以在下方選擇要加入貼紙或相框。貼紙的部份有很多分類可以選擇，在上方即可切換，每一個分類下都有許多的貼紙設計。





加入貼紙後，可使用下方的功能按鈕來調整貼紙的角度與大小，長按按鈕即可看到貼紙的變化。





相框的部份有兩大分類，彩色的跟白色半透明的主題，同樣可在上方切換。





如果實在不知道要怎麼搭配，還可以到「模版」中選擇預先搭配好的組合。





模版中的貼紙與相框都還是可以依個人的喜好再進一步調整哦！





最後，按下右上角的按鈕，再按下「YES」即可將照片保存到相簿中，還可再透過其它的 App 分享出去唷！