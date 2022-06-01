[限時免費] Tongo Circus 童格馬戲團，專為兒童設計的互動式遊戲！

「Tongo Circus」是一款專為兒童設計的互動式遊戲，以馬戲團為主題，在行動虛擬的世界中，，

為兒童帶來更多神奇又有趣的體驗！遊戲在進行當中不會出現任何的文字，所以就算是學齡前的小小孩，也能在遊戲裡沒有阻礙自由自在的探索，發現更多樂趣！

整個遊戲由經驗豐富的音樂家、教師與插畫家一同製作，沒有任何的廣告也沒有其它內購的選項，就算讓孩子單獨操作，也不用擔心。孩子只需要動動手指，點擊各種好奇的地方，就能進入精心設計的馬戲團場景，共有 11 種趣味的設計，可以與獅子、企鵝家族、猴子、老鼠、舞者或是小丑一同展現各種特技。

遊戲裡提供了 15 分鐘的音樂，都是從知名的古典音樂中精選而來，在裡頭可以聽到莫札特、柴可夫斯基、巴哈、海頓等音樂家的作曲，點擊時還會有各種熱鬧、精采的音效，可與音樂混搭創作出更多好玩的聲音。在視覺與聽覺感官上都能帶來歡樂又美妙的體驗，家中有小小孩的朋友，不妨可以試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Tongo Circus 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Firstconcert Productions GmbH 官方網站：http://firstconcert.com/tongo-circus/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tongo Circus」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

一打開的主視覺插畫風格就超可愛的吧！點擊就能進入馬戲團。





場景裡所有的地方都可以嘗試點擊看看，有主要角色的大多都可以點入玩互動遊戲。左右滑動還有更多可以探索的地方哦！





每個互動遊戲的內容都不太一樣，但都很簡單，只要點擊就可以看到角色的動作變化。