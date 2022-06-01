[限時免費] Tongo Circus 童格馬戲團，專為兒童設計的互動式遊戲！

       

「Tongo Circus」是一款專為兒童設計的互動式遊戲，以馬戲團為主題，在行動虛擬的世界中，，

為兒童帶來更多神奇又有趣的體驗！遊戲在進行當中不會出現任何的文字，所以就算是學齡前的小小孩，也能在遊戲裡沒有阻礙自由自在的探索，發現更多樂趣！

整個遊戲由經驗豐富的音樂家、教師與插畫家一同製作，沒有任何的廣告也沒有其它內購的選項，就算讓孩子單獨操作，也不用擔心。孩子只需要動動手指，點擊各種好奇的地方，就能進入精心設計的馬戲團場景，共有 11 種趣味的設計，可以與獅子、企鵝家族、猴子、老鼠、舞者或是小丑一同展現各種特技。

遊戲裡提供了 15 分鐘的音樂，都是從知名的古典音樂中精選而來，在裡頭可以聽到莫札特、柴可夫斯基、巴哈、海頓等音樂家的作曲，點擊時還會有各種熱鬧、精采的音效，可與音樂混搭創作出更多好玩的聲音。在視覺與聽覺感官上都能帶來歡樂又美妙的體驗，家中有小小孩的朋友，不妨可以試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Tongo Circus
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Firstconcert Productions GmbH
  • 官方網站：http://firstconcert.com/tongo-circus/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tongo Circus」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    一打開的主視覺插畫風格就超可愛的吧！點擊就能進入馬戲團。



    場景裡所有的地方都可以嘗試點擊看看，有主要角色的大多都可以點入玩互動遊戲。左右滑動還有更多可以探索的地方哦！



    每個互動遊戲的內容都不太一樣，但都很簡單，只要點擊就可以看到角色的動作變化。

    最後更新：06-01, 2022 上午 11:00

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。