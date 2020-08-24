「2.5K Jump Rope Workout」終極目標 2,500 下的個人化跳繩訓練 App（Android）

「2.5K Jump Rope Workout」是一款專門輔助訓練跳繩運動的 App，在一開始使用時，會進行一次耐力測試，請使用者先盡其所能的跳繩，能跳多少下就跳多少下，之後程式便會依此數據來量身定作之後的訓練計劃，而非以制式的鍛練課程來進行

整個計劃會以每週運動 3 天，每次間隔休息一天的方式來進行，若你從星期一開始執行，那麼將會在週末的時候進行第二次的耐力測試，做為下一週鍛練計劃的調整依據。

以此類推，終極目標是能夠跳 2,500 下！

在跳繩時需將手機放置在口袋或是固定在手臂、運動腰包上，以便計數，在開始前可先進行試跳，觀察計數的靈敏度，並可隨時在螢幕上做調整之後的訓練將以間歇運動的方式來進行，每次的鍛練分為五組，每組要跳的次數不一定，當達指定次數時，手機就會震動並發出提示音，此時就可以按下螢幕上的計時器，暫時休息 1 分鐘，然後再接續下一組的鍛練

除了基本的跳躍外，程式還有其它 20 多種的跳繩鍛練方式，例如單腳跳躍、前後跳躍、抬高膝蓋、側跨……等，不過這些就需另外付費購買完整版本才能使用程式還會記錄每回的練習成果並以圖表的方式來呈現，讓你可以觀察自己體能上的變化唷！想嘗試跳繩運動的朋友可以參考看看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 2.5K Jump Rope Workout

2.5K Jump Rope Workout 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Power Ups

Power Ups 官方網站： http://powerups.online/

http://powerups.online/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上版本

Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「2.5K Jump Rope Workout」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

使用方法：

第1步 程式有提供多種不同的跳繩鍛練計劃，不過免費版本只開放 Basic Jumps 可使用，按下「CONTINUE」進入，再點擊「START」準備開始第一次的耐力測試

第2步 每次開始跳繩前都會出現提示說明，必須把手機放在口袋再開始跳繩（手機必須緊貼不可晃動），程式就會輔助計數，若不想每次都出現提示，記得勾選「Don’t show again」後再按下「OK」接著就可以開始跳繩了，能跳多少下就跳多少下

第3步 跳完後按下「Done」，程式就會依測試的次數來規劃下週的鍛練計劃

第4步 鍛練計劃將以運動一天、休息一天的方式來進行，在最後一天將會再做一次耐力測試間歇運動每組做完後都可以休息，在跳至指定次數時，手機將會震動並響鈴提醒

第5步 按下「Done」後，就會進入休息的倒數計時，結束後，將進入第二組的運動階段以此類推做完五組即完成當日的鍛練

第6步 在上方可切換查看目標、統計圖表、提醒工具、備份等功能