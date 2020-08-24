「死神奧利給」關於死神的腦力挑戰！絕對不要放過任何人！（iPhone, Android）

平常都在當人或被當人看（咦），「死神奧利給」要讓你嘗嘗成為左右人生死的死神是什麼滋味！在這款遊戲中，玩家要扮演的就是死神的角色，，

但大家先不要害怕，遊戲從畫風、配樂到玩法都走逗趣可愛的風格，絕對不會有血腥、暴力的畫面出現！

每個場景中都會存在著幾個人，而無論是好人還是還人，死神的目的就是要收走所有人的命。要怎麼收，就是身為死神的你需要面對的考驗了！每進入一個新的關卡時，就要探索場景、仔細觀察，哪些道具可以使用、哪裡有機關可以操作，要怎麼把人引到危險的場域，然後再製造一點小意外讓他們一刀斃命，這過程可是相當燒腦的哦！

成功過關的話就可以獲得金幣獎勵，在遊戲中還有收集「骷髏頭」的任務，每集滿 3 個就可以進行抽寶箱的活動，在其中有機會可以拿到新的死神造型，另外關卡進度條集滿之後，也能透過觀看廣告來解鎖新的造型。

不過畢竟我們是剛踏入死神界的菜鳥，偶爾還是會突槌，無法完美的收走所有人的命，這時也不用緊張，在關卡中還是有提示可以使用的唷！玩起來算是很有挑戰性，但又輕鬆逗趣的遊戲，推薦給喜歡動動腦的朋友。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：死神奧利給
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：CacaCat CO., LIMITED
  • 官方網站：https://cacacats.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

點擊按鈕即可進入關卡，死神前輩會帶著你了解工作內容。

 

遊戲的目標就是要把場景中的小人都搞定，而做法就是觀察看看場景中可使用的道具或機關，例如關卡 1 中的招牌，反覆的點擊它，就能讓它掉落砸向下方的小人們。

 

全數解決即可過關，而過關時都可以抽獎勵牌，其中包含數量不等的金幣或電燈泡。另外，也可以透過累積關卡進度來解鎖「幸運皮膚」。

 

有時候需要收集可用的道具，再利用拖動道具的方式來操作。

 

場景中也會藏著一些機關，有些需要用旋轉的方式來觸發，或是直接在場景中拖動道具使用。

 

如果有看到「骷髏頭」記得要點擊收集，集滿 3 個就能開寶箱，有機會可以獲得不等的金幣，幸運的話還能抽到新造型哦！

 

當卡關的時候，就可以點擊左下角的「放大鏡」來取得提示，不過每次使用需扣除 50 個「電燈泡」，而「電燈泡」在過關時有機會可獲得，或是可在「審訊室」中定時獲得。

 

最後更新：08-24, 2020 下午 12:48

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